Svenskene tar av: - Folk elsker å se en svenske slå norske stjerner

ANNONSE

TOBLACH (Nettavisen): Den svenske 23-åringen leder for øyeblikket Tour de Ski etter å ha vunnet tre av fire etapper så langt.

På jaktstarten i Oberstdorf onsdag viste hun klasse da hun hang seg på Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng, før hun spurtslo begge på oppløpet.

Nå forteller både Sveriges trener og én av Sveriges mest profilerte langrennsjournalister at det er langrennsfeber i hjemlandet.



- Folk elsker å se en svenske vinne over norske stjerner, sier Expressen-journalist Tomas Pettersson til Nettavisen.

- Går oppover som en rakett



Han mener Nilsson har klart å bli like populær som Charlotte Kalla.

- Hennes popularitet går oppover som en rakett, forteller Pettersson.

Nilsson har allerede før årets sesong markert seg i sprint, men i Tour de Ski har hun også vunnet to distanserenn.

- Jeg er litt overrasket over at det går så utrolig bra i distanserennene. Jeg trodde hun ville være verdens beste i sprint denne sesongen, men at hun lykkes å ta steg i distanse så raskt det overrasker meg. Det går virkelig fort fremover, sier Expressen-journalisten.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SVENSK JOURNALIST: Expressen-journalist Tomas Pettersson er på plass for å dekke Tour de Ski.

Weng favoritt



Pettersson legger ikke skjul på at folk i Sverige nå tror Nilsson kan overraske opp den avgjørende slalåmbakken i Val di Fiemme, men selv holder han Heidi Weng som favoritt.

- Alle som kan litt mer om det her må holde Weng som favoritt.

Likevel tror han Nilsson kan gjøre det bedre enn mange venter.

- Det er mange som sier at Weng var fire og et halvt minutt raskere opp bakken i fjor, og det stemmer, men da slet Stina med mageproblemer.

- Hun var også langt bak i distanserennene før den siste dagen i fjor, så hun har hatt en utrolig utvikling. Har utviklingen vært så god at hun kan slå Weng i bakken? Nei, men hun kommer til å være mye nærmere, sier svensken.

Overrasket over de norske jentene

Også Sveriges landslagstrener Ole Morten Iversen gleder seg over Nilsson utvikling. Etter å ha sett Nilsson på trening i høst og vinter er han ikke overrasket over at hun har tatt steg i distanserenn.

- Stina har lagt bak seg et godt treningsår. Hun har ikke gjort så mye annerledes siden i fjor, men jeg tror hun har vært flinkere til å trene med overskudd. Hun har fått trent sammenhengende uten store avbrekk. Hun jobber veldig godt med ting hun har bestemt seg for å bli bedre på, forteller Iversen til Nettavisen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SVENSK SUKSESS: Sveriges norske trener, Ole Morten Iversen, har suksess med Stina Nilsson i Tour de Ski.

Iversen tenker derimot noe annet om de norske løperne.

- Jeg er mer overrasket over at de norske jentene ikke går like fort som i fjor, men de mangler et par, sier Sveriges trener.

Han har fått med seg at Nilssons bragder er tatt godt imot i hos «søta bror».

- Mediesjefen og doktoren kom bort til meg i går kveld og fortalte at det var utrolig stor interesse for svenske langrenn for tiden. Seertall på TV er langt over det det har vært og det snakkes langrenn. Jeg har skjønt at langrenn er "in" i Sverige for tiden, forteller Iversen.

Hjelmeset: - Trigger oss!

Norges landslagssjef, Vidar Løfshus, er ikke enig i Iversens uttalelse om at de norske kvinnene går tregere enn tidligere.

- Nei, det gjør de ikke. De vært med å dominere hele forsesongen og vi ser hvem som leder verdenscupen. De er sterke, sier Løfshus til Nettavisen.

Landslagssjefen tror favoritt Weng fortsatt har litt å gå på, men tror likevel på at den norske stjernen vinner Tour de Ski til slutt.

- Styrkeforholdet til slutt skal være at Heidi og antakelig Ingvild bør være litt sterke enn Stina i den siste bakken, men den som lever får se, forteller Løfshus.

Landslagstrener Hjelmeset tror det bare er sunt med konkurranse fra Nilsson.

- Vi synes det er både moro og fint at Stina går såpass fort som hun gjør. Hun er en jente på 23 år som har en fremtid som ser veldig lys ut. Hun er med på å trigge oss til å gjøre ting enda litt bedre enn vi har gjort før. Vi tar imot konkurranse med åpne armer, sier Hjelmeset til Nettavisen.

Tour de Ski fortsetter fredag i italienske Toblach med 5-kilometer individuell start.