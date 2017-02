Sveriges olympiske komité kaller påstander i norsk granskningsrapport «et nakkeskudd»

ANNONSE

Utvalget hevder at Sveriges olympiske komité (SOK) ikke ønsket å dele relevant informasjon med dem. SOK-sjef Peter Reinebo slår hardt tilbake mot påstandene.

– Det er uhørt villedende og helt feilaktig, sier Reinebo til svenske Expressen.

– Vi har fått en forespørsel fra norsk langrenn om å få se på våre retningslinjer. Det har vi svart ja til. Men siden den gang har de utsatt møtene og det alt rant ut i sanden. Vi har total åpenhet – det er utvalget som ikke har benyttet muligheten, fortsetter Reinebo.

I den norske rapporten står det følgende:

«SOK oppgir at man har utarbeidet detaljerte planer for undersøkelse og behandling ved ulike sykdomstilstander, for eksempel astma. Granskningsutvalget har bedt om å få utlevert disse planene, men innen avgivelse av rapporten har representanter fra SOK ikke ønsket å utlevere disse til utvalget».

SOK har nå bestemt seg for å redegjøre for sine retningslinjer på et åpent møte mandag. Samtidig vil de svare på spørsmål om det som står i rapporten.

– Vi er ikke skyldige i noe. Vi har retningslinjer som vi har ønsket å dele. Og så får vi i stedet et nakkeskudd i denne rapporten. Det er helt bånn, sier Reinebo.

Utvalgsleder Katharina Rise sier følgende til Dagbladet om uttalelsene fra Reinebo:

– De har besvart våre henvendelser, men ikke ønsket å dele informasjon med oss som vi har bedt om.

