Sveriges sjef føler seg sikker på Northug

Mageforgiftning på Didrik Tønseth gjorde at Northug får sjansen på søndagens tremil i Falun på overtid.

Fredag kveld var den norske langrennsstjernen ventet til VM-byen fra 2015, men noen sprint lørdag blir det ikke på ham.

- Er det mulig at han kan komme tilbake og prestere i et VM i Lahti med en slik oppladning som han har hatt til nå?

- Det er jeg helt overbevist om. Det er få personer som har det lille ekstra og som samtidig er en komplett skiløper. Om jeg ikke husker helt feil så hadde han jo også en veldig tøff inngang til VM på hjemmebane i Oslo i 2011. Da sto han også over en lang periode og kom tilbake. Det er få løpere som har sin helt egen følelse og som kan stole helt og holdent på den, sa Grip da NTB fikk snakket med ham under svenskenes pressetreff på Högskolan i Dalarna fredag ettermiddag.

Rutine

Tross sin relativt unge alder er Rickard Grip en erfaren langrennstrener. Han har vært med på øverste nivå i en årrekke, både som trener for de svenskene kvinnene og herrene.

- Petter er en av dem som hele tiden vet hva han må gjøre for å komme i form og som våger å gå sin egne veier. Stina Nilsson er også litt av den samme typen. Hun lytter til kroppen og stoler på sine egne følelser. De to lever begge med en stor trygghet i seg selv. Jeg er helt sikkert på at han kommer til å være i bra slag når VM begynner, mente Grip.

Rickard Grip (til høyre) og Anders Södergren under OL i Sotsji i 2014.

Grip nevnte en annen utfordring som svenskene ikke så ofte kommer opp i.

- Så blir det en annen utfordring siden konkurransen om plassene på laget er mye tøffere i Norge enn i Sverige. Der kan landslagsledelsen få noe å tenke på. Skal de bare våge å gi ham en plass uansett? Jeg har forstått det slik at han må bevise at han er verdt den plassen.

Ikke bevise

Grip mener det er greit at Northug får et par sjanser ekstra.

- De etablerte og beste løperne skal ha en liten fordel om en vet at de kan. De som har vært med lenge behøver ofte det lille ekstra for å prestere. Det er det samme med for eksempel Marcus Hellner. Petter er en løper som har dette ekstra adrenalinet. Jeg tror ikke han tok alt dette i de to rennene sist helg for å si det sånn. Jeg tror nok at vi får se en helt annen utgave av Petter denne helgen.

- Du mener det er ok å gi de beste fordeler?

- Det gjelder å se det i et større perspektiv. Sett over tid så synes jeg absolutt at Petter Northug bør få sjansen til å gå rennet her i helgen. Dessuten er han en potensiell medaljevinner i mesterskapet i Lahti, og det skal også spille inn. Slik har også vi tenkt ved flere tilfeller. Anders Södergren var kanskje ikke kvalifisert for mesterskapet i Falun basert på resultater, men vi hadde en større tro på at han kunne plukke medaljer sammenlignet med dem han konkurrerte imot, og da ble det slik. (©NTB)