Sveriges tidligere pressesjef reagerer: - Smakløst og sexistisk av Lersveen

LAHTI (Nettavisen): Til Emil Iversen rettet Lersveen følgende spørsmål:

- De norske jentene hadde ingen taktikk foran sprinten. Har du noen taktikkråd for hvordan vi skal ta Stina Nilsson?

- Vanskelig



Spørsmålet ble møtt med stor latter både fra Iversen selv, de andre utøverne og resten av de fremmøtte på pressekonferansen.

Men en som ikke ser humoren, er Nettavisen-blogger Torbjörn Nordvall. Han var i 11 år pressesjef for det svenske skilandslaget og er nåværende personlig medierådgiver for Charlotte Kalla.

- Ikke smakfullt

Nordvall fulgte pressekonferansen på TV og sitter igjen med mildt sagt blandede følelser.

- Det er ikke smakfullt at så erfaren reporter som Lersveen spør på den måten, når alle vet at det har vært en flørt mellom Stina Nilsson og Emil Iversen. Det blir en sexistisk undertone, og det overrasker meg at en pressemann som Lersveen spiller på det på den måten. Det kan selvsagt ha vært utilsiktet, men jeg tror det er en bevisst tanke bak spørsmålet, nettopp fordi det går til Iversen, sier Nordvall til Nettavisen.

KRITISK: Torbjørn Nordvall reagerer kraftig på onsdagens pressekonferanse.

Han mener journalistene har et ansvar for hvilke budskap som når ut til dem som følger med.

- Hva slags signaler sender det når en ung jente på 23 år, som er profesjonell skiløper og står foran et VM, blir brukt i slike smakløse og sexistiske assosiasjoner. Mediene bør holde et høyere nivå enn dette. Det er tross alt VM og ikke bare underholdning, sier Nordvall videre.

Ernst A. Lersveen har fått muligheten til å svare på kritikken, men ønsket ikke tilsvar i saken.

- Om dette har jeg ikke tid til å mene noe om, sier han til Nettavisen.

Se spørsmålet fra TV 2-Lersveen her (saken fortsetter under):

Nordvall kjenner Stina Nilsson godt fra tiden som pressesjef for det svenske landslaget.

- Hvordan tror du hun vil reagere på dette?

- Altså, hun konsumerer ingenting av det som skrives i mediene, og hun er en type som ikke bryr seg så mye. Hun har også humor, men jeg tror nok mange hevet øyebrynene etter dette, sier Nordvall.

- 15-årsnivå

Expressens profilerte kommentator Tomas Pettersson sier han ofte har sans for måten Ernst A. Lersveen formulerer seg på. Men i dette tilfellet blir han mer oppgitt over måten skiløperne automatisk tenkte koffert da spørsmålet kom.

- Det er ikke første gang de synes det er morsomt å snakke om slike ting, og det er ganske umodent. Det er på 15-årsnivå, det de holder på med. Samtidig er det vi i media som bidrar til dette ved å legge opp ballen til dem. Men litt fjollete blir det i blant, sier Pettersson til Nettavisen.

- Hvordan tror du Stina Nilsson reagerer?

- Ikke i det hele tatt. Hun er vanskelig å sette ut og lever i en boble nå, så akkurat Stina tror jeg ikke bryr seg i det hele tatt, sier Pettersson.

- Rart



Nordvall reagerer samtidig på at toppløpere som Finn Hågen Krogh og Sindre Bjørnstad Skar nesten ikke fikk taletid under pressekonferansen. Journalistene, Nettavisen inkludert, stilte omtrent kun spørsmål til Petter Northug, Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen.

- Krogh er nummer tre og Skar nummer fire i sprintverdenscupen, og de får nesten ikke et eneste spørsmål dagen før VM-sprinten. Men i stedet blir det fokus på nakenchat og sexistisk vinklede spørsmål, sier Nordvall oppgitt.

- Jeg husker Eldar Rønning forlot en pressekonferanse en gang fordi alle spørsmålene gikk til Northug. Northug er morsom og flink og har et glimt i øyet, men det er rart å se toppløpere som Krogh og Skar bli statister på en slik pressekonferanse.

VM i nordiske grener arrangeres i Lahti fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

LO: Emil Iversen og Petter Northug t.h flirte godt av Lersveens spørsmål.

P.S: Følg oss gjerne på Snapchat: