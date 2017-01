ANNONSE

Lund Svindal sto over romjulsrennene i italienske Santa Caterina, men kan være tilbake i fartsrennet i sveitsiske Wengen lørdag.

- Aksel Lund Svindal er tilbake etter at han sto over i Santa Caterina. Han skal først og fremst prøve seg i treningsomgangene denne uken for å se om kneet fungerer optimalt, skriver Norges Skiforbund i en pressemelding.

Lund Svindal pådro seg en stygg kneskade forrige sesong. Han var tilbake i Val d'Isere i starten av desember, men fikk trøbbel med kneet i Val Gardena et par uker senere. Nå håper han snart å være tilbake.

For kvinnene får Kajsa Vickhoff Lie sin verdenscupdebut i østerrikske Altenmarkt-Zauchensee. 17-åringen får prøve seg i kombinasjonen.

