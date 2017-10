SVT-profil etter Bjørgens Johaug-forsvar: - Bør holde kjeft

SVTs Hasse Svens ber Marit Bjørgen velge sine ord med omhu etter at den norske skistjernen nylig støttet utestengte Therese Johaug.

I et intervju med svenske Expressen uttalte Bjørgen denne uken at «Therese var ikke dopet». Bjørgen sa videre at Johaug ble straffet i CAS fordi hun ikke kontrollerte den mye omtalte salvepakken godt nok, og at utvalget trodde på historien hennes.

- Bør holde kjeft

Uttalelsene får den profilerte SVT-programlederen Hasse Svens, kjent for blant annet den kontroversielle dokumentaren «Blodracet», til å reagere.

Til Expressen kommer han med klar tale om Bjørgens forsvar av sin norske venninne.

- Hun er helgenerklært i Norge, og derfor er det ekstra viktig at hun tenker over hva hun sier. Det er bedre at hun holder kjeft i stedet for å komme med en slik uttalelse. Det er ille, sier Svens til Expressen.

- Merkelig

Han lot seg likevel ikke overraske av Bjørgen, som han mener har stått last og brast med Johaug siden saken ble kjent.

- Hun har jo hele tiden forsvart henne på alle mulige og umulige måter. Det er merkelig at hun ikke kan forstå at hvis man blir tatt for doping, da har man dopet seg, sier Svens til den svenske avisen.

Til TV 2 denne uken måtte Bjørgen påpeke at hun ikke lever i fornektelse når det gjelder Johaugs dopingsuspensjon.

- Jeg benekter ikke at Therese Johaug har fått en dopingdom, men jeg er overbevist om at hun ikke har dopet seg for å gå fortere på ski, sa Bjørgen til TV 2.

Tror på Johaug

Svens påpeker at han selv tror på Johaugs forklaring om at hun fikk i seg det ulovlige stoffet gjennom en leppesalve, men at forklaringen til jenta fra Dalsbygda er et tema som blir heftig diskutert i skiverdenen.

Dopingsaken til tross, Johaug gjør det fortsatt godt økonomisk. Fredag kom skattelistene, og der ble det klart at Johaugs formue vokser med nesten 12 millioner.

Johaug hadde en skattbar inntekt på i overkant av 3,1 millioner kroner i 2016. Det er en liten nedgang fra 4,7 millioner kroner i 2015.

Det var i midten av august dommen fra Idrettens voldgiftsrett (CAS) mot Therese Johaug ble kjent for offentligheten. CAS forlenget dommen fra Domsutvalget i Norges Idrettsforbund fra 13 måneder til 18 måneder for den norske skistjernen, og dermed måtte hun vinke farvel til drømmen om et OL-gull i Pyeongchang i 2018.

Før utestengelsen er ferdigsonet til våren er det ikke tillatt for Johaug å delta på landslaget eller trene i Norges Idrettsforbund-regi.

Seefeld-VM i 2019 blir etter alt å dømme Johaugs comeback i mesterskapssammenheng.

