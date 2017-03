Tande disket fra avslutningsrennet

ANNONSE

Daniel André Tande var lengst i prøveomgangen i Planica, søndag.

Da rennet startet, fikk Kongsberg-gutten likevel ikke hoppe. Oppe på toppen hadde han nemlig blitt diskvalifisert på grunn av en dress som ikke var innenfor FIS-kravene.

NRKs kommentator-duo var ikke nådeløse mot nordmannen etter diskvalifikasjonen. Også fredag fikk Norge en diskvalifikasjon. Da ved Johann André Forfang.

- Dette er forferdelig trist. Og flaut for Daniel, tenker jeg, sier Johan Remen Evensen under NRKs sending.

- Ja, det er det. Flaut! Nå har vi hatt to diskvalifikasjoner denne helgen. Det må gjøres noe med, legger kollega Christian Nilssen til.

- Jeg var litt for ukonsentrert og tenkte kun på mulighetene av å få hoppe. Jeg greide ikke å stå som jeg skulle. Det var min første diskvalifisering i et verdenscuprenn, så det er veldig kjedelig, forteller Tande selv til NRK.

- Helt håpløst

Også hoppsjef Clas Brede Bråthen var skuffet over å få en ny norsk diskvalifikasjon, søndag.

Karen Marie Ellfsen spurte hoppsjefen ut om Tandes diskvalifikasjon.

- Hvorfor har dere ikke orden på dette?

- Det er et godt spørsmål. Vi er åpenbart ikke flinke nok i dag, forklarer Bråthen.

- Det er ingen hemmelighet at man pusher grenser. Men er det ikke bedre å være litt mer forsiktig, også få lov til å hoppe?

- Det er veldig vanskelig å være uenig i det. Det er selvfølgelig helt håpløst å ikke få hoppe. Det er vi alle klar over. Vi har åpenbart et forbedringspotensial der.

SELVKRITISK: Clas Brede Bråthen tar selvkritikk på vegne av det norske laget.

- Vi har lært at vi er nødt til å gjøre forberedelsene våre mye bedre. Vi må ha et system som kan fange opp dette tidligere. Vi er en nasjon som gjennom hele historien har sittet på gjerde og klaget på utvikling, og kalt det juks. Sånn går det ikke an å holde på lenger. Vi er nødt til å ligge i forkant sånn at vi har de beste løsningene på teknikk og fysikk, og ikke minst på utstyr, avslutter han.

De norske hopperne har til stadighet blitt disket denne sesongen. I Holmenkollen i starten av mars, ble hele tre norske hoppere disket på grunn av dresstrøbbel.

Kraft vant

Rennet i Planica ble kun på én omgang. Den andre omgangen ble kansellert allerede etter noen få hoppere. Dermed vant Stefan Kraft rennet. Kraft vinner også verdenscupen sammenlagt.

Robert Johansson ble beste norske i avslutningsrennet på en sjuendeplass. Johan André Forfang ble nummer ni, Anders Fannemel nummer ti og Andreas Stjernen nummer 13.

I verdenscupsammendraget vinner Kraft foran Kamil Stoch og Daniel André Tande.