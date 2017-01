Tande dropper hemmelig nummer – inntil videre

ANNONSE

Tande ligger på tredjeplass i hoppuka foran det tredje rennet i Innsbruck. Tysk presse vil ha en bit av familien Tande. Det kryr av journalister og fans.

Uten at 22-åringen tar av.

- Det er ikke så mange som prøver å ringe meg, for det meste er det bare mediene, sier Tande.

Han elsker å snakke om skihoppingen, men med den voldsomme interessen det er rundt den populære lysluggen, kommer spørsmålet om ikke den alltid tilgjengelige Tande må få hemmelig nummer.

- Nei, jeg håper ikke det, sier Tande.

Han vil i det lengste by på seg selv – til alle.

Forståelse i vennegjengen

Men skyter raskt inn:

- Vi får ta det som det kommer og se det an litt, sier KIF-hopperen.

Han har ingen problemer med å innrømme at han har ofret mye på veien til verdenstoppen.

- Selvfølgelig har jeg måttet si nei til kompiser hjemme på Kongsberg gjennom årene. Men jeg skal skryte litt av kompisgjengen min, for de forstår at jeg ikke alltid kan være med. De støtter meg i alt jeg gjør. Det er viktig å ha en god base hjemme som skjønner hva du holder på med, sier Tande.

Slik forklarer han hvorfor han hele tiden klarer å ha et smil på lur.

- Jeg har hatt en ekstremt omsorgsfull familie. Det kan være derfor jeg er en sånn type selv. Derfor prøver jeg alltid å spre glede og være blid. Det er noe jeg lærte tidlig, sier Tande.

Ga seg selv husarrest

Det er få unoter hos verdenscuptoeren, men han avslører at han en sjelden gang kunne finne på noen sprell i oppveksten.

- Jeg var også litt rampete, men fant ut at det ikke var noe lurt. Første gang jeg fikk melding på skolen, ble jeg så lei meg at jeg selv ga meg husarrest, mimrer Tande.

Men én episode ergrer mannen som jakter på Norges 11. hoppukeseier.

- Vi hadde dag i idrettshallen. Jeg hadde sagt at jeg ikke ville danse, men ble selvfølgelig satt opp på dansing. Da boikottet jeg, og vi gikk inn på et bakrom og satte oss på et bord som manglet ett bein.

- Det datt over ende, og vi fikk skylden for å ha ødelagt det. Da måtte vi sitte i sløydtimen og fikse det bordet.Vi fikk også med melding hjem. Bordet var ødelagt fra før, så vi syntes det var veldig dårlig gjort, sier Tande.