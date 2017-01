Tande fikk Hannawald-støtte

ANNONSE

22-åringen fra Kongsberg, som vant både i Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck, rotet vekk sammenlagtseieren da klipsen datt ut og en farefull ferd i Bischofshofen endte med 26.-plass og bunnløs skuffelse.

Etter å ha sluppet ut den verste fortvilelsen i utstyrsbua, kom plutselig KIF-hopperen ut med et smil for å hente trofeet som viste at han ble treer i årets hoppuke.

- Det blir for dumt å komme ut som treer i sammendraget og være sur og skuffet når jeg skal på premieseremoni. Jeg er utrolig stolt over det jeg har prestert, og det skal jeg fortsatt være stolt over, sa Tande til NTB.

Hannawald-trøst

Uten klips mistet Tande kontroll – kun enorm kroppsbeherskelse hindret et stygt fall.

På vei til pressekonferansen kom hopplegenden Sven Hannawald bort.

- Jeg føler virkelig med deg. Trist at det skulle skje i hoppukefinalen, sa legenden – den eneste som har vunnet samtlige fire hoppukerenn i løpet av en og samme firebakkersturné.

Tande omtalte hoppet i annenomgangen i Paul Ausserleitner-bakken som «veldig skummelt».

- Hadde det vært en uten like mye erfaring, kunne det gått virkelig ille, sa Tande.

Flere av hopperne må via København for å komme seg hjem fra flyplassen i München lørdag. Der venter fire timers venting.

Tande slapp det, for han skal til den direktesendte idrettsgallaen lørdag kveld. Dermed ble Tande booket om for å få direktefly til Gardermoen, hvor en bil venter for å ta med ham og landslagssjef Alexander Stöckl til Hamar.

Superstjerne

Men for å rekke direkteruten, måtte Tande grytidlig opp. Allerede ved sekstiden forlot han utøverhotellet i St. Johann im Pongau.

En tretimers biltur ventet til München.

Det har vært en hektisk hoppuke, men lysluggen fra Kongsberg – som er blitt omtalt som superstjerne av de utenlandske mediene under firebakkersturneen – har hele tiden bydd på seg selv og stilt opp for fans og presse.

Etter lørdagens idrettsgalla venter en markering i hjembyen Kongsberg.

Først søndag kveld får Tande muligheten til virkelig å slappe av med familien.

Både mor Trude og søster Ida var på plass i Paul Ausserleitner-bakken fredag. Mamma Tande har vært en stor hit i Tyskland.

Nå venter snart noen fortjente dager utenfor rampelyset.