Tande forteller om øyeblikket som knuste hoppdrømmen: - Det ble for mye for meg

Daniel Andre Tande gjester denne ukens episode av NRK-programmet Skavlan. Der forteller den unge nordmannen om dramatikken rundt hoppet som knuste drømmen om å vinne hoppuka.

I det siste og avgjørende hoppet løsnet bindingen, og Tande måtte avbryte hoppet tidlig for å unngå å falle stygt.

Det ble lenge spekulert i at utstyret hadde sviktet Tande, men dagen etter fiaskoen tok unggutten på seg all skyld for nedturen.

- Jeg er sikker på at jeg presterte å slå inn klipset skjevt, og fikk det bare halvveis inn, fortalte Tande til NTB dagen etter fadesen.

Hos Skavlan utdyper Tande omstendighetene som førte frem til nedturen.

- Jeg var i en posisjon jeg aldri har vært i tidligere. Det ble kanskje litt for mye for meg, sier Tande.

- Jeg presterte å slå inn bindingen bak skjevt, selv om det så riktig ut for meg. Da jeg kom over kulen, falt bindingen ut, sier den norske hopperen.

- Det ble en litt for stor situasjon for me, fortsetter han.

- Så det at det gikk så bra i turneringen ble litt av problemet?

- Ja, det er et lite paradoks, sier Tande.

Nordmannen klarte på imponerende vis å holde seg på beina etter hoppet. Likevel falt han ned fra ledelsen til tredjeplass i sammendraget. Dermed røk muligheten for en norsk sensasjonsseier.

Hos Skavlan viste Tande at han ikke bare er et talent i hoppbakken, men at han også er en dyktig gitarist.