Tande har knekt koden i Garmisch-Partenkirchen

Kongsberg-hopperen har tidligere slitt i bakken i den tyske Olympiabakken, men viste i kvalifiseringen på nyttårsaften at han blir å regne med blant de beste i det tradisjonsrike rennet søndag.

22-åringen strakk seg til 135 meter og endte som nummer åtte i kvalifiseringen.

- Jeg er veldig fornøyd. Jeg tror jeg aldri har hoppet så bra i denne bakken før. Det lover bra for i morgen, sier Tande til NRK.

Markus Eichenbichler fra Tyskland vant kvalifiseringen med et svev på 138 meter, mens Stefan Kraft og Manuel Fettner fra Østerrike tok andre- og tredjeplassen.

Samtlige av de norske hopperne er for øvrig også klare til søndagens nyttårshopprenn.

KVALIFISERING: Daniel-André Tande fikk en fin start i vakre Garmisch-Partenkirchen.



Lav bom



Tande forklarte til Nettavisen før lørdagens kvalifisering at det er den lave bommen i Olympiabakken i Garmisch som har gjort at han ikke har funnet den optimale sittestillingen i bakken tidligere.

- Jeg har en veldig god følelse og gleder meg til å komme i gang i Garmisch. Jeg slet litt med den bommen der, men jeg føler at jeg har funnet en måte å håndtere det på, sa Tande til Nettavisen fredag kveld.

Det fikk Tande bekreftet etter flere gode treningshopp, samt innsatsen i lørdagens kvalifisering.

- Jeg lærte meg hvordan jeg skulle håndtere en lav bom i Almaty i fjor vinter, så det følte jeg ikke var noe problem i dag. Det viser jeg med hoppingen også, sier Tande lørdag.

Offensiv Tande blant favorittene



22-åringen var favoritt før åpningsrennet i Oberstdorf fredag kveld etter at han vant kvalifiseringen til rennet, men bommet i sitt første hopp. Tande slo imidlertid tilbake i fredagens finaleomgang med et svev på 138,5 meter noe som til slutt holdt til en fjerdeplass for nordmannen.

Nå ligger han 12,6 poeng bak Stefan Kraft fra Østerrike før søndagens nyttårshopprenn i Garmisch-Partenkirchen.

Tande håper og tror at han skal kunne gi de foran ham på listen konkurranse om sammenlagtseieren.

- Jeg er veldig glad i være i angrepsposisjon. Det er sikkert derfor jeg som regel er såpass mye bedre i andreomganger. Jeg har en tendens til å hoppe meg opp mange plasser. Nå har de som er foran meg klart å forsvare seg bra i tidligere sesonger, så jeg må fortsatt hoppe godt på ski, forteller Tande til Nettavisen.

Stjernen hevet seg



Akkurat som i Oberstdorf var Tandes lagkamerater fortsatt et stykke bak de aller beste i lørdagens kvalifisering i Garmisch, men Andreas Stjernen hevet seg noe fra fredagens konkurranse.

Stjernen landet på 133,5 meter i sitt kvalifiseringshopp, noe som holdt til en 11. plass.

- Jeg synes jeg kom fint igang og klarte å ta ut enda mer i kvaliken. Det føltes som et fint skihopp. Jeg kunne nok ha satt en bedre nedslag, for det var ikke noe vakkert, sier Stjernen til NRK etter rennet.

BEDRING: Andreas Stjernen hevet seg noen hakk i Garmisch-Partenkirchen.



Det viktigste var å kvalifisere seg til selve rennet, og det klarte samtlige av de norske hopperne.

Nå skal de ut i følgende dueller i nyttårshopprennet søndag.

Robert Johansson - Anze Seminic

Anders Fannemel - Stefan Hula

Andreas Stjernen - Dimitry Vassiliev

Tom Hilde - Daniel-André Tande

Halvor Egner Granerud - Michael Hayböck