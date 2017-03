Tande kom med innrømmelse i Stöckl-møte

ANNONSE

LILLEHAMMER (Nettavisen): Norges landslagstrener Alexander Stöckl likte ikke Kongsberg-hopperens oppførsel i mandagens kvalifiseringsrenn på Lillehammer.

Den unge norske hopperen klappet sarkastisk og ga tommelen opp etter et mislykket hopp i vanskelige vindforhold. Etter rennet fortalte østerrikeren at han kom til å ta en prat med den unge landslagsutøveren.

Tirsdag forteller både Tande og Stöckl at de har snakket ut om det som skjedde.

- Vi tok en prat i går kveld. Jeg sa da at jeg ikke liker sånn adferd. Han la seg flat, beklagde og ba om unnskylding, sier Stöckl til Nettavisen.

- Det var en vanskelig situasjon. Han var veldig frustrert over at han ikke klarte å ta ut en bra hopp, og så var det også vanskelige forhold. Da koker det i hodet hans og da fikk han en sånn reaksjon som ikke er bra. Vi ønsker ikke å fremstå på en sånn måte. Det har jeg sagt til han og det forstår han, forklarer østerrikeren.

SNAKKET MED TANDE: Alexander Stöckl tok en prat med Daniel-André Tande etter mandagens kvalik.





Tandes innrømmelse

Tande har selv en klar forklaring på hvorfor han reagerte som han gjorde etter mandagens hopp på Lillehammer.

- Det var et resultat av lite energi og mye frustrasjon, sier Tande til Nettavisen.

For under møtet sitt med Stöckl kom Kongsberg-gutten med en innrømmelse.

Han begynner å merke kjøret.

- Jeg har ikke turt å innrømme at det har vært så slitsomt det har vært og at jeg begynner å bli sliten. Jeg merker det veldig på humørsvingningene at energinivået ikke er helt på topp. Når det blir så mye frustrasjon er det enkelt å finne andre grunner enn det man faktisk får gjort noe med. Jeg må prøve å finne tilbake til den positiviteten man skal ha i hoppbakken, forteller Tande.

AVLYST: Daniel-André Tande fikk ikke hoppe i OL-bakken på Lillehammer tirsdag. Nå reiser han og de andre hopperne videre til Trondheim.

Avlyst på Lillehammer

Tande har vært Norges beste hopper denne vinteren, noe tredjeplassen i verdenscupen sammenlagt er et prov på. Men i VM og så langt i Raw Air, har det ikke gått nordmannens vei.

Tirsdag hadde han håpet å slå tilbake i det individuelle rennet på Lillehammer, men vanskelige vindforhold gjorde at juryen ble tvunget til å avlyse rennet.

- Det er kjedelig. I hvert fall når det er såpass bra oppmøte i hoppbakken. Da hadde man fortjent å få gjennomført en omgang, men det ble litt mye vind og litt for sterke vindkast til at det var forsvarlig å sende flere hoppere utfor, forklarer Tande.

Reiser til Trondheim



Nå forflytter Raw Air-sirkuset seg i stedet til Trondheim hvor det er planlagt kvalifisering onsdag ettermiddag.

Det er imidlertid spådd mye vind i Trondheim onsdag, og det kan derfor bli et alternativ å flytte kvalifiseringen til torsdagen når det også skal arrangeres renn.

Tande er klar og håper å vise seg frem slik han gjorde i verdenscupen tidligere i vinter.

- Jeg gleder meg til Granåsen. I det siste er det en bakke jeg har hoppet mye godt i, sier Tande.

Topp 5 - Raw Air sammenlagt (etter 6 hopp):

1. Stefan Kraft 823,6 poeng

2. Andreas Wellinger 802,7 poeng

3. Markus Eisenbichler 785,4 poeng

4. Piotr Zyla 765,3 poeng

5. Andreas Stjernen 762 poeng

