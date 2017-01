ANNONSE

Nordmannen imponerte med et glimrende hopp på 138 meter og endte opp med en poengsum på 141,6.

Han var imidlertid ikke helt fornøyd med sitt eget hopp.

- Jeg bommer litt på timingen. Jeg blir litt for sen og var redd da jeg kom over kulen. Jeg kjente at jeg kom litt skjevt ut og trodde jeg så vidt skulle klare å komme meg over 130 meter. Heldigvis legger jeg igjen mye positiv energi som gjør at jeg fortsatt klarer å fly nedover. Det var veldig godt, sier Tande til NRK i pausen.

Leder foran Kraft



Tande leder nå to poeng foran Stefan Kraft som leder hoppuka sammenlagt. Østerrikeren strakk seg til 137 meter i førsteomgangen.

På tredjeplass ligger polske Piotr Zyla som også hoppet 137 meter.

Det er imidlertid også jevnt på de påfølgende plassene og det er fortsatt mange som kjemper om seieren i det tradisjonsrike rennet.

Stjernen på 14. plass



De øvrige norske hopperne er som i Oberstdorf et lite stykke bak teten. Andreas Stjernen er nest beste nordmann på en 14. plass etter sitt første hopp. Han landet på 131 meter og har 127,8 poeng.

Anders Fannemel hoppet 130 meter og ligger på 22. plass, mens Robert Johansson også er videre til finaleomgangen etter en hopp på 124,5 meter. Han befinner seg på 29. plass.

Tom Hilde (123 meter) og Halvor Egner Granerud (119 meter) klarte ikke å kvalifisere seg for andre omgang.