Tande med kjempehopp i Willingen

Daniel-André Tande leder etter første omgang av verdenscuprennet i Willingen.

Kongsberg-hopperen landet stødig på solide 149,5 meter og tok over ledelsen med et drøyt poeng på tyske Andreas Wellinger. Sistnevnte hoppet to meter kortere enn Tande.

Bakkerekorden i den tyske storbakken er på 152 meter.

Stefan Kraft fra Østerrike er nummer tre, fire poeng bak den norske lederen, etter et svev på 148,5 meter.

- Det har vært en helt fantastisk første omgang, og jeg gleder meg til den andre, konstaterte NRK-ekspert Anders Jacobsen.

Etter en meget skuffende femteplass i lagkonkurransen lørdag, har Tande virkelig satt norske hopplandslaget tilbake i på kartet.

Anders Fannemel er nest beste nordmann etter første omgang på en 13.-plass.

Også Johann André Forfang (16.-plass), Andreas Stjernen (18.), Robert Johansson (23.) og Tom Hilde (28.) er kvalifisert for andre omang i rennet.

Joachim Hauer endte på 42.-plass og var eneste norske deltaker som ikke klarte en plass blant hopperne som får en omgang til i Willingen.