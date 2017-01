Tande vant nyttårshopprennet: - For et hopp!

ANNONSE

Tande ledet etter førsteomgangen etter å ha landet på 138 meter. I finaleomgangen strakk han seg til imponerende 142 meter, noe som holdt til seier foran polske Kamil Stoch og Stefan Kraft fra Østerrike.

- For et hopp, kommenterte NRKs ekspert Johan Remen Evensen.

22-åringen hadde virkelig presset på seg etter at Stoch strakk seg til 143 meter i finaleomgangen. Kongsberg-hopperen klarte imidlertid å beholde roen og vant til slutt 3,2 poeng foran polakken.

- Jeg var ganske nervøs på toppen. Det var utrolig deilig å ha ordentlig stang inn for en gangs skyld, sier Tande til NRK etter rennet.

Trodde ikke at han vant



Nordmannen trodde riktignok ikke at han kom til å vinne da han landet på 142 meter.

- Jeg trodde ikke at jeg tok det, for jeg følte at jeg landet bak den grønne linjen, forklarer Tande.

Men det holdt altså til seier og det norske hopplaget kunne slippe jubelen løs på sletten ved Olympiabakken.

Seieren var Tandes andre individuelle verdenscupseier i karrieren.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

1.PLASS: Daniel-André Tande endte øverst på pallen i Garmisch-Partenkirchen.

Fornøyd Stöckl



Landslagstrener Alexander Stöckl var strålende fornøyd med sin elev etter rennet.

- Jeg var mer nervøs enn Daniel. Han klarte seg veldig bra. Et fantastisk hopp i andreomgangen førte til seier i nyttårshopprennet. Det er et av de største rennene vi har, så vi er veldig fornøyd, sier Stöckl til NRK.

- Den sterkeste egenskapen hans er at han er nysgjerrig, åpen og ydmyk. Han er interessert i alt som har med hopping å gjøre. Han har veldig bra basiskunnskap. Han er en blid kar. Han er alltid positiv, sier Stöckl.

Andreas Stjernen ble søndag nest beste nordmann med en 14. plass. Anders Fannemel endte på 23. plass, mens Robert Johansson tok 30. plassen.

Tom Hilde og Halvor Egner Granerud klarte ikke å ta seg videre til finaleomgangen.

Stoch leder hoppuken



Stefan Kraft, som ledet hoppuken før søndagens renn, ble nummer tre i Garmisch-Partenkirchen med 282,4 poeng.

Stoch har imidlertid nå gått forbi Kraft i sammendraget, mens Tande har tatt kraftig innpå konkurrentene etter å ha fått med seg 289,2 poeng søndag.

Hoppuken fortsetter nå i Innsbruck hvor det skal hoppes kvalifisering tirsdag, før selve rennet arrangeres onsdag.

Stillingen i hoppuken sammenlagt etter 2 av 4 renn:

1. Kamil Stoch 591,2 poeng

2. Stefan Kraft 590.4 poeng

3. Daniel-André Tande 584,6 poeng