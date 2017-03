Tandes gambling feilet - nå gjør han endringer

ANNONSE

GRANÅSEN (Nettavisen): Det vil seg ikke helt for Tande i Raw Air. Nordmannen som har gitt norske TV-seere mye å glede seg over tidligere i vinter, har ikke fått det til slik han ønsker i den nye hoppturneringen.

I Holmenkollen leverte han varierende resultater, mens på Lillehammer fikk han drømmen om å kjempe om sammenlagtseieren i Raw Air helt knust etter å ha skuffet voldsomt i mandagens kvalifiseringsrenn.

I Granåsen onsdagen leverte han ett av konkurransens svakere hopp da han landet på skuffende 113 meter.

Nå avslører Tande til Nettavisen at han tok en sjanse med å bruke noen nye ski på Lillehammer og i Trondheim.

Det angrer han på.

- Jeg kjenner at jeg får alt for mye ski ut av hoppet. Det er ikke gunstig. Da bremser det opp for mye i luften, sier Tande til Nettavisen.

- Forskjellen på skiene er at de er litt mykere og derfor skal gi litt mer kontakt, men det fungerer ikke helt for min del. Jeg fikk konstatert at de skiene jeg har hoppet på tidligere har fungert best, forteller hopperen.

SKUFFENDE: Daniel-Andre Tande fikk det ikke til å stemme med sine nye ski i Granåsen.

Nordmannen ble usikker på de skiene allerede på Lillehammer, men tok sjansen på å prøve de igjen i Granåsen. Da fikk han bekreftet på at han vil bytte ski til selve konkurransen torsdag.

- De fungerte ikke veldig bra på Lillehammer heller. Vi prøvde, men jeg går tilbake til det jeg hoppet på i hele vinter, forteller Kongsberg-gutten.

Verdenscupen sammenlagt



Tande ligger på en skuffende 16. plass i Raw Air-sammendraget over hundre poeng bak leder Andreas Wellinger, men unggutten finner fortsatt motivasjon i de resterende rennene.

For hopperen fra Kongsberg kjemper en kamp om å sikre seg en pallplassering i verdenscupen.

- Det hadde vært kult å komme på pallen sammenlagt, men det er ikke der hovedfokuset ligger nå. Jeg prøver å finne tilbake til bedre hopping. Får jeg til det, så skal ikke det være noe problem, sier Tande.

Og Tande vet hva han gjør feil.

Han blir sittende for høyt med rumpa i tilløpet.

- Det er en feil jeg har gjort mange ganger før, men den dykker opp i ny og ned, sier unggutten.

Allerede torsdag får vi svar på om unggutten fra Kongsberg klarer å finne ut av problemene når det igjen er klart for en ny Raw Air-konkurranse.

Torsdagens renn er det siste i Trondheim, før turneringen avsluttes i Vikersund fra fredag til søndag.

Topp 5 i Raw Air etter onsdagens hopping i Granåsen:

1. Andreas Wellinger 942,2 poeng

2. Stefan Kraft 935,1 poeng

3. Markus Eisenbichler 917,5 poeng

4. Andreas Stjernen 906,5 poeng

5. Peter Prevc 889,8 poeng

