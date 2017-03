Tandes gest får Stöckl til å reagere: - Ikke bra

ANNONSE

LILLEHAMMER (Nettavisen): Den norske hopperen klappet og viste sarkastisk tommelen opp etter at han i tunge forhold landet på skuffende 112 meter i den store OL-bakken. Det holdt til 50. plass.

Landslagstrener Stöckl så selv ikke hendelsen, men liker ikke det han blir fortalt etter kvalifiseringen.

- Det synes jeg ikke er bra, men jeg må ta det opp med han, sier Stöckl.

Østerrikeren forteller til Nettavisen at han har merket at hans beste hopper sammenlagt denne vinteren har vært frustrert under Raw Air-turneringen.

- Han har vært litt frustrert fordi avstanden til de beste i Raw Air er litt for stor, ting fungerer ikke helt som det skal. Det har vært en lang sesong og han har kjempet i toppen ganske lenge. Jeg føler han kanskje er litt sliten nå. Man må innrømme at situasjonen han er i fører til at han gjør noe han faktisk etter hvert skjønner at ikke er bra, sier Stöckl til Nettavisen.

Tar selvkritikk



For Tande tok raskt selvkritikk for gesten han ikke helt kunne forklare poenget med.

- Det er vel heller det at jeg ikke tenker. Det er en umiddelbar reaksjon. Det er selvfølgelig ikke megabra, sier Tande til Nettavisen.

Nordmannen utrykte til NRK også sin misnøye med forholdene han fikk i Holmenkollen lørdag.

Det var kanskje derfor markedssjef og tidligere landslagshopper, Bjørn Einar Romøren, mandag brukte et lite minutt på å roe ned Tande før hopperen tok intervjurunden på sletta.

- Jeg fikk noen gode råd, sier Tande uten å ville utdype det noe mer.

SKUFFET: Bjørn Einar Romøren tok en prat med Daniel-André Tande etter kvalifiseringen i Lysgårdsbakkene på Lillehammer.

- Raw Air er kjørt



Mandagens kvalifisering var tellende i Raw Air-turneringen, og nå tror han at hans sjanser i sammendraget definitivt er ødelagt.

- Det er kjørt. Det er så kjørt som det går an å bli når det ender som i dag. Det er kjedelig, sier Tande.

Han følte selv at han gjorde et godt hopp, men at forholdene gjorde det vanskelig.

- For min del så er den umiddelbare reaksjonen min når jeg kommer ut av hoppet at jeg følte at dette var bra. Jeg følte at jeg var flinkere på skiføringen, men så dropper venstreskien. Da er det ikke så alt for mye jeg får gjort. Jeg får stikke på hotellet og se på video hvor feilen ligger, forteller Kongsberg-hopperen.

Johansson på 5. plass



Mandagens kvalifiseringen ble vunnet av tyske Markus Eisenbichler som dermed tar innpå Stefan Kraft i Raw Air-sammendraget. Østerrikeren som så langt har vært svært imponerende i turneringen fikk også vanskelige forhold, men sikret seg likevel 3. plass i kvaliken etter et hopp på 130,5 meter.

Beste nordmann ble Robert Johansson på 5. plass, men også Andreas Stjernen, Anders Fannemel og Johann André Forfang kunne glede seg over plasseringen blant topp ti.

Spesielt for Fannemel var det en opptur etter å ha blitt diskvalifisert i Holmenkollen fredag.

- Det var fint det, men det er bare en kvalik, sier Fannemel tydelig lysten på å følge opp i tirsdagens konkurranse.

Stjernen beste nordmann i sammendraget



Andreas Stjernen er fortsatt beste nordmann i Raw Air-sammendraget på en 5. plass. Mandag ble han nummer seks i kvalifiseringen etter et hopp på 135,5 meter.

- Det var en bra kvalik i forhold til treningen. Jeg må si meg fornøyd med å komme såpass greit igang på Lillehammer, sier Stjernen til Nettavisen.

Trønderen ser frem til fortsettelsen.

- Jeg gleder meg. Det blir veldig spennende. Jeg henger med i toppen selv om Eisenbichler dro litt ifra i dag med tanke på tredjeplassen, men han er ikke så god at det ikke skal være mulig å ta ham igjen i løpet av Raw Air, forteller Stjernen.

Raw Air fortsetter med individuelt renn på Lillehammer tirsdag, før turen går videre til Trondheim. Turneringen avsluttes i Vikersund.

