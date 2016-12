Tandes to store forbilder

ANNONSE

Nå kan Daniel-André Tande være i ferd med å skrive seg inn på stjernehimmelen. 22-åringen ligger på fjerdeplass i hoppuka før nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen.

- Min største inspirasjon er Birger Ruud (to OL-gull og tre VM-gull), og den største helten som fortsatt hopper er Noriaki Kasai. Sistnevnte er helt rå. Han har hoppet verdenscup lenger enn jeg har levd. Det sier litt om hvordan han har klart å tilegne seg en ny hoppstil og alle utstyrsendringene. Jeg har ganske mange sesonger igjen, selv om jeg ikke tror jeg klarer å holde på så lenge, sier Tande til NTB.

Høydepunkter i kø

Han er mektig imponert over hvordan Kasai er å finne i verdenscuptoppen år etter år, også etter tunge sesonger.

- Du skal finne motivasjon år ut og inn. Han hadde noen sesonger der han slet veldig, men plutselig var han topp ti igjen. Nå har han slitt litt i vinter, men jeg håper han kommer utover sesongen, sier KIF-hopperen.

Høydepunktene står i kø for hopperne. Etter hoppuka kommer ski-VM i Lahti. Neste vinter er det OL i Sør-Korea.

- Hoppuka er den mest tradisjonelle hoppturneringen og noe av det største du kan vinne, men et VM er et VM, og OL er det bare vært fjerde år. Alle er spesielle på sin måte. Jeg vil rangere dem like høyt. Skal du omtales som en storhopper må du vinne alle pluss verdenscupen sammenlagt, sier Tande.

Kongsberg-legender

22-åringen med mor fra Narvik sliter litt med å velge hva han setter høyest av trofeene en hopper kan sikre seg.

- Da tror jeg at jeg ville ha valgt OL. Det arrangeres så sjelden og ikke minst med tanke på Kongsberg-hoppere som har preget mange OL. Skal jeg nevnes på samme nivå som dem, må jeg nesten ha OL-gullet, sier Tande etter lang betenkningstid.

- Birger Ruud, Asbjørn Ruud (VM-gull), Sigmund Ruud (OL-sølv, VM-gull), Hans Beck (OL-sølv), Hilmar Myhra (vinner i Garmisch-Partenkirchen i 1939) og mange andre store Kongsberg-navn jeg ikke klarer å ramse opp i farten. Jeg husker ikke alle navnene, sier Tande og mimrer tilbake til klassiske bysbarn.

Aldri vært bedre

Men det er lenge siden norsk hoppsport virkelig hadde de store enerne. Tande mener Hopp-Norge i altfor stor grad har vært motstander av fremskritt og endringer.

- Det er det å jobbe beinhardt og være med på de endringene som skjer, og ikke jobbe mot det. Det har vært så typisk norsk å sette seg på bakbeina når det kommer en endring. Vi vil helst holde på det gamle. I hoppsporten kommer det som regel endringer foran hver sesong. Da handler det om å være endringsvillig og aller helst i forkant, sier Tande.

Han dundret inn i årets hoppuke med å vinne kvalifiseringen i Oberstdorf.

- Jeg tviler på om jeg noen gang har vært bedre. Det er bare å se på statistikken, sier toeren i verdenscupen.