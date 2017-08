Tangnes forlenger med Linköping

Norske Dan Tangnes, hovedtrener for den svenske SHL-klubben Linköping, har forlenget kontrakten til 2020.

Tangnes har vært hovedtrener for den svenske SHL-klubben siden sesongen 2014/15. Til den svenske avisen Expressen sier nordmannen at han er både stolt og glad over å ha skrevet under forlengelsen.

– Det som fikk meg til å skrive under for to nye år er at vi alle lengter etter SM-gull (ligagull). Vi tar steg i riktig retning og er veldig nære. Det driver meg å skape minner med klubben og skrive seg inn i historiebøkene, sier Tangnes.

Oslo-mannen har de to siste årene blitt nominert til årets trener i den svenske toppdivisjonen.

SHL-sesongen starter 16. september.