Team Johaug ønsker CAS-avgjørelse i juni

Saken som har versert i norske medier, så vel som internasjonale medier, helt siden det ble kjent at Johaug testet positivt for det forbudte stoffet clostebol, kan dermed få en avslutning innen et par måneder.

– Vi håper å få saken oppe i CAS i starten av juni – juni, slik at vi kan få en avklaring før høsten. Det jobbes med å få det til nå, men det skal passe for alle parter, sier Johaug-manager Jørn Ernst til NTB.

Etter at det ble kjent at Det internasjonale skiforbundet (FIS) anket Johaugs 13 måneders lange utestengelse inn til CAS, knyttet Johaug til seg den britiske stjerneadvokaten Mike Morgan.

Trygg på stjerneadvokat

Det er hennes norske advokat Christian B. Hjort som har mest kontakt med Morgan i forberedelsene til CAS-saken i Lausanne, men Ernst og Johaug har vært med på et par telefonmøter med advokaten. Det har gitt langrennsstjernen trygghet på at hun har valgt riktig mann for oppgaven med å sikre henne billett til OL neste sesong.

– Vi er trygge på at vi har valgt riktig mann. Han er virkelig kunnskapsrik og jordnær. Han har enorm kompetanse i slike saker, og han er en man får tillit til og som man stoler på, sier Ernst.

Johaug holder fortsatt fortet på snørike Sjusjøen, og hun trener som planlagt sammen med trener Pål Gunnar Mikkelsplass og broren Karstein.

Ingen ferie

Mandag kveld skal hun inn til Oslo på et sponsorarrangement, men ellers skal Johaug utnytte snøen på Sjusjøen så lenge hun kan utover. Så venter trolig to snøsamlinger på Sognefjellet i mai og juni.

– Det blir nok ikke noen stor feriepause på henne, kanskje noen få dager innimellom. Therese er veldig motivert for å trene. Hun merker selv på hardøktene hvor hun står. I grove trekk blir opplegget framover som det har vært før. Vi ser ingen grunn til å gamble på en noe risikofylt måte. Vi følger malen Therese har brukt i noen år, har Mikkelsplass tidligere uttalt til NTB.

