Teknologisk nyvinning skal heve alpinlandslaget

Aksel Lund Svindal og resten av alpinlandslaget skal bli enda flinkere til å analysere historiske og nye data.

Teknologien de skal ta i bruk har ikke vært brukt i individuelle idretter tidligere, men bidro da Tyskland ble verdensmestere i fotball i 2015. Gjennom SAP Sports One er tanken at utøvernes forutsetninger skal analyseres tettere. Målet er å optimalisere alt fra trening, kosthold og søvn.

– Selv om vi har et av verdens beste alpinlandslag må vi fortsette å tenke nytt for å være med i toppen i en sport som stadig flytter grenser, sier sportssjef Claus Ryste.

Aksel Lund Svindal sier at Norge ofte har vært i forkant av den teknologiske utviklingen selv med begrensede ressurser.

Utvikling

– Vi sitter på mye innsamlet data, målinger og tester og tester, og vi følger hele tiden med på progresjonen. Vi har vært ganske flinke på teknologibiten tidligere også, men med en slik stor partner som dette i ryggen så kan vi bli enda flinkere. Dette vil gjøre det lettere å samle trender og registrere utvikling, og det vil gjøre det lettere å oppfatte faresignaler. For oss er dette et stort framskritt, sier Svindal til NTB.

Lund Svindal mener også at dette samarbeid vil gjøre jobben mindre personavhengig. Nå blir utøvere, trenere og medisinsk personell hele tiden koblet sammen i det samme systemet.

Nøkkel

– Vi har hele tiden pushet de teknologiske grensene. Det er ikke slik at vi har sittet og gjettet. Nå kan vi bli enda bedre, sier Svindal.

Sportssjef Ryste sier at noe av nøkkelen til norsk suksess for alpinlandslaget er at Norge alltid har brukt en vitenskapelig tilnærming for å bli bedre teknisk.

– Vi tror at dette kan være med på å gi oss det lille ekstra. Idretten utvikler seg stadig og andre lag går også nye veier for å møte konkurransen. Vi skal bli enda bedre til å analysere historiske og nye data. Vi har store mengder av dette og skal bruke disse for å øke marginene til konkurrentene, sier Ryste.