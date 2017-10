Telemark vil arrangere vinter-OL i 2026

Nyheten blir offentliggjort under en pressekonferanse på Gaustatoppen tirsdag, melder NRK.

I all hemmelighet har en gruppe personer med tilknytning til idretten i Telemark arbeidet med en rapport som tar sikte på at Telemark skal arrangere vinter-OL i 2026, melder NRK mandag.

Dette bekrefter lederen i Telemark idrettskrets, tidligere kultursjef i Telemark fylkeskommune, Geir Berge Nordtveit, overfor statskanalen.

- Jeg kan bekrefte at vi ønsker å få vinter-OL til Telemark, men har ingen kommentarer utover det, sier Geir Berge Nordtveit til NRK.

Bakgrunnen for Telemarks OL-søknad skal være at Innsbruck sa nei til å søke.

Initiativtakerne har en teori om at IOC ønsker OL tilbake til Europa etter OL i Sør-Korea og Kina i henholdsvis 2018 og 2022.

Initiativtakerne har også merket seg vedtaket i styret i Norges idrettsforbund i august Der sier styret at dersom Norge nok en gang skal søke om OL må interessen komme nedenfra i idrettsbevegelsen. Et initiativ fra Telemark vil bety at det blir et annerledes OL, mener NRK.

Kanalen hevder at idrettsbevegelsen i Telemark også ønsker å få med seg Buskerud og Vestfold i en søknad til IOC om å få arrangere OL.

Både i 1952 og 1993 ble OL-ilden tent på hjemplassen til Sondre Norheim i Telemark-bygda Morgedal. Og det var i Morgedal den moderne form for skisport oppsto.

