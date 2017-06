Terrorfrykten: Røste vil ikke tvinge skiløpere til OL

ANNONSE

Skipresidenten er imidlertid tydelig på at han klarer å glede seg til vinterlekene i Pyeongchang i Sør-Korea.

– Sikkerheten blir ivaretatt av dem som skal ivareta det. Olympiatoppen, som har ansvaret for gjennomføringen, har tett kontakt med PST. Og jeg har tillit til den vurderingen de gjør, sier Røste.

Flere terrorangrep har fått stor oppmerksomhet de siste årene.

– Du gjør deg dine refleksjoner, sier en betenkt Røste.

– I forkant av Lahti-VM i vinter, vurderte vi det som nødvendig å ha et ekstra fokus på sikkerheten. Vi fikk blant annet råd fra sikkerhetsansvarlig i Norges Fotballforbund om hvordan vi skulle være best mulig forberedt. I tillegg har Skiforbundet en egen beredskapsplan dersom noe skjer, sier Røste.

– Ingen skal påtvinges noe som helst

– Hvordan opplever du det som skjer i verden?

– Vi er i en situasjon i verden som er krevende. Det er det ingen tvil om. Jeg tror alle er innstilt på at livet må gå videre, men samtidig er det viktig at vi lytter til råd fra dem som har slike ting som fagfelt, sier skipresidenten.

– Hva sier du dersom en utøver ikke våger å reise til Sør-Korea?

– Jeg klarer selv å glede meg til vinter-OL. De som har et ansvar for sikkerheten, har jeg full tillit til. Mener de det er trygt å reise, har jeg ikke noe problem med det. Men det må være den enkeltes vurdering, definitivt. Ingen utøvere skal påtvinges noe som helst, sier Røste.

GLEDER SEG TIL OL: Skipresident Erik Røste.

– Det må være helt opp til den enkelte utøver. Vi er ikke en organisasjon som vil pålegge noen å være med på noe de ikke ønsker å være med på. Vi er alle forskjellige. Det må vi ha respekt for. Dersom noen synes dette er vanskelig, må vi respektere det. Foreløpig har jeg ikke fått noen slike signaler, sier skipresidenten.

Minner om Sotsji

Han minner om at situasjonen ikke er helt ulik den i forkant av forrige vinter-OL.

– Det var også diskusjoner om sikkerheten før OL i Sotsji, hvor det jo var ganske urolig på den andre siden av fjellet. Den gang som nå, så ble det gjort en grundig og god vurdering av sikkerheten. Det er viktig at deltakerne føler at sikkerheten er ivaretatt på en god måte, sier Røste.

– Det å si at idretten er helt atskilt fra det politiske liv, er ikke riktig. Det er et krevende forhold mellom landene (Nord- og Sør-Korea). Det vil bli tatt en vurdering på et annet nivå enn hos oss.

For noen dager siden kom meldingen om at Sør-Korea vurderer å la Nord-Korea arrangere utvalgte skiøvelser. Blant annet skal alpint være aktuelt i det nordkoreanske skianlegget i Masikryong.

– Jeg er egentlig ikke redd at dette skal dominere opptakten til vinter-OL. Det er naturlig at det blir et tema i forkant av et så stort arrangement. Samtidig tror jeg også det sportslige kommer til å være det viktigste. Det vi kan bidra til er å få fokus på det som er det viktigste i et vinter-OL, og det er de sportslige konkurransene og prestasjonene. Vi skal møtes i kappestrid på idrettsbanen, sier skipresident Erik Røste.