Tøff kamp om landslagsplassene

Landslagssjef Vidar Løfshus antyder at landslagene for den kommende OL-sesongen vil bli presentert siste uka i april. Fram til da skal landslagsledelsen evaluere årets sesong og gjøre en vurdering av de aktuelle kandidatene.

På herresiden er det mange navn å ta av. Ved siden av de 14 løperne som har vært del av enten sprint- eller allroundlandslaget i vinter, har en rekke utfordrere vist muskler. Aller fremst i rekken står naturligvis stjerneskuddet Johannes Høsflot Klæbo.

20-åringen er sikret landslagsplass neste sesong. Spørsmålet er om han skal inn på sprint eller allround. På spørsmål fra NTB om hvilke andre løpere som banker hardt på landslagsdøra, svarer landslagssjef Vidar Løfshus:

– Pål Golberg har hatt en kjempesesong, og (Simen Hegstad) Krüger har hatt en god sesong. Håvard Solås Taugbøl har også hatt en kjempesesong, og Daniel Stock har gått veldig fort. Det er en del løpere utenfor elitelandslaget som har vist seg fram i vinter.

Imponert av Stenhagen

Landslagssjefen trekker også fram ytterligere ett navn han åpenbart har notert flere plusser bak.

– Mattis Stenshagen viste også et kjempenivå tidlig på sesongen, men ble syk og falt litt bakover i rekkene på slutten. Han er født samme år som Klæbo, og har vist at han har en del egenskaper som er viktige for en moderne skiløper. Sånne talenter er det viktig å ta vare på.

20 år gamle Stenshagen er neppe aktuell for neste sesongs elitelandslag, men var på pallen både i sprint og distanse i Skandinavisk Cup tidlig på sesongen. I november i fjor vant han i tillegg norgescuprennet over 15 kilometer i klassisk stil på Gålå.

Hvilke løpere som kan ha gått seg ut av elitelandslaget i løpet av vinteren, vil ikke landslagssjef Løfshus forskuttere.

– Det blir en diskusjon vi holder internt. Det blir nok noen rokeringer og utskiftninger, men det er egentlig ingen som fortjener å gå ut. Samtidig er det ikke rom for alle, sier han.

Venter på Johaug

Like stor trengsel er det ikke foran landslagsdøra på kvinnesiden. Landslagstrener Roar Hjelmeset bekreftet nylig overfor NTB at Kathrine Harsem, som falt ut av landslaget i fjor vår, er den som ut fra vinterens resultater har de beste kortene på hånda.

Helt sikkert er det samtidig at Therese Johaug skal ha sin plass tilbake når dopingutestengelsen er sonet. Blir straffen på 13 måneder stående etter ankebehandlingen i Idrettens voldgiftsrett (CAS), vil langrennsstjernen ifølge landslagssjef Løfshus kunne trene med landslaget fra midten av oktober.

– Sånn dommen ser ut nå, er det vel 18. oktober hun kan være tilbake, sier han til NTB.

Om Johaugs navn står på listen når neste sesongs kvinnelandslag presenteres i slutten av måneden, eller om den plassen 28-åringen har hatt i vinter fylles av en annen løper, er ifølge Løfshus ikke avgjort.

– Den diskusjonen er vi ikke ferdig med, men blir dommen slik den ser ut nå, er hun tilbake på landslaget når utestengelsen er ferdig, understreker han.

Ender man på å holde Johaug utenfor det kommende uttaket, blir dermed elitelandslaget på kvinnesiden etter alt å dømme utvidet med én plass når Johaug vender tilbake.

I vinter har antall landslagsløpere på kvinnesiden vært åtte. Landslagstrener Roar Hjelmeset sa nylig til NTB at han mener det er et minimum.

