Thorén: - Fortsatt folk som tviler på hennes forklaring

ANNONSE

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Nettavisen og blant andre den svenske journalisten fulgte onsdag første dag av de muntlige forhandlingene i dopingsaken fra Brann-losjen, som brukes som høringslokale på Ullevaal Stadion.

Thorén forteller at det har vært stor interesse rundt Johaugs dopingsak i Sverige.

Les også: TV 2-Ernst trukket inn i Johaug-saken

Les også: Tror nesten aktoratet er i tvil

Diverse spørreundersøkelser har vist at flertallet av nordmenn tror på Johaugs forklaring, men den svenske journalisten virker ikke å være like overbevist om at like mange av hennes landsmenn er så overbevist.

- Hvis folk hadde fått se henne, hadde de kanskje fått en større forståelse for hennes uskyld, men jeg tror fortsatt at det finnes folk som tviler på at forklaringen hennes er riktig. Det er mange som synes hun har vært klønete, sier Thorén til Nettavisen.

- Det er lett å gi skylden på legen, men man har også et eget ansvar, sier Aftonbladets journalist.

Johaugs forklaring om hva som har skjedd virker imidlertid partene å være enig i, men det er spørsmålet om hvorvidt hun kan bebreides partene strides om.

Les også: Johaug kritisk til Skiforbundet

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FØLGER JOHAUG-SAKEN: Petra Thorén har fulgt Therese Johaug-saken for Aftonbladet siden saken ble kjent i oktober i fjor.



- Johaug uten skyld



Onsdag forklarte Therese Johaug seg i nærmere en time under første dag av den muntlige forhandlingen foran Norges Idrettsforbunds domsutvalg.

Den norske skistjernen gjentok mye av det hun har uttalt i intervjuer og på pressekonferanse tidligere.

Johaug forklarte at hun mottok preparatet Trofordermin av daværende landslagslege Fredrik Bendiksen for å behandle en solbrent leppe. Hun hevder at Bendiksen forsikret henne om at medikamentet ikke stod på dopinglisten.

4. oktober i fjor avla Johaug en positiv dopingprøve på det forbudte anabole steroidet klostebol. Etter å ha fått hjelp av kjæresten, kom hun raskt frem til at det var som følge av bruk av Trofordermin.

Både Johaug og hennes advokat Christian Hjort bedyret hennes uskyld og forklarte at langrennsløperen gjorde tilstrekkelige undersøkelser ved å spørre lege Bendiksen om preparatet hun mottak av ham stod på dopinglisten.

- Antidoping Norge har lagt ned påstand om 14 måneders utestengelse siden hun ikke undersøkte kremen. Men det er feil. Johaug undersøkte kremen. Hun spurte legen, den beste måten å gjøre det, uttalte Hjort under onsdagens forhandling.

- Vi mener hun har vist den forsiktigheten man med rimelighet kan forvente av en toppidrettsutøver. Det har ingen betydning hvordan pakken så ut. Jeg vil derfor prinsipalt påstå at det ikke er grunn til å utelukke Therese Johaug. Hun er uten skyld, sa Hjort.

Advokaten mener derfor at det ikke finnes grunn til å utestenge Therese Johaug slik Antidoping Norges påtalenemnd mener.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

INNLEDNINGSFOREDRAG ONSDAG: Therese Johaug sammen med sin advokat Christian B. Hjort.

- Juridiske ansvaret ligger på Johaug



Thorén tror på Johaugs forklaring, men klarer ikke å se for seg at den norske skistjernen unngår straff.

- Jeg synes fortsatt at det juridiske ansvaret ligger på Johaug selv, men så finnes det formildende omstendigheter, sier Thorén.

- Men selv om hun har stolt på legen, så har hun hatt salven og vi har sett hvordan esken ser ut. Hun er kanskje offer for en misforståelse. Legen har opptrådt uprofesjonelt, men jeg har vanskeligheter med å se hvordan de skal komme seg under ett år, forklarer den svenske journalisten.

Torsdag fortsetter forhandlingene i saken. Da er det lagt opp til følgende program:

Torsdag 26. januar 2017:

09:00 – 10:15 Vitneforklaring Fredrik Bendiksen

10:15 – 10:45 Vitneforklaring Marit Bjørgen

10:45 – 11:00 Pause

11:00 – 11:30 Eventuell ytterligere dokumentasjon

11:30 – 12:15 Prosedyre advokat Kiær

12:15 – 13:00 Lunsj

13:00 – 13:45 advokat Kiær fortsetter

13:45 – 14:45 Prosedyre advokat Hjort

14:45 – 15:00 Pause

15:00 – 15:30 advokat Hjort fortsetter

15:30 – 16:00 Replikk/duplikk