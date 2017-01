Tønseth ble liggende i målområdet - fikk hjelp av legen

ANNONSE

VAL DI FIEMME (Nettavisen): Tønseth fikk det svært tungt på 15-kilometeren og endte på en svært overraskende 35. plass - 2 minutter og 15 sekunder bak vinner Martin Johnsrud Sundby.

Etter å ha ligget flere minutter i målområdet, reiste den norske landslagsstjernen seg, før han gikk gjennom pressesonen.

- Jeg tok en så kalt samling i bunn der borte. Jeg trengte det, sier Løfshus etter løpet.

- Jeg tenkte mine dystre tanker, men de skal jeg holde for meg selv, forteller nordmannen.

Avbryter touren?



Nå må Tønseth ta en vurdering på om han i det hele tatt skal fullføre Tour de Ski når det kun er siste etappe som gjenstår.

- Jeg må se litt an. Alt er spolert nå, så om jeg går eller ikke, er hipp som happ, sier Tønseth.

En tydelig skuffet Tønseth hadde vanskeligheter med å forklare hva som gikk galt på lørdagens etappe.

- Jeg får ta et google-søk og se hva som kommer opp, humret Tønseth før han gikk videre.

- Får voldsomme konsekvenser



Heller ikke landslagstrener Tor-Arne Hetland er sikker på hva som skjedde med Tønseth, men har en mulig teori.

- Når alle kreftene plutselig renner ut, så får det voldsomme konsekvenser i et løp som dette.

- Jeg vet ikke om det kan ha vært den spurten han gikk på i starten som gjorde at han gikk litt for fort og som gjør at han må betale tilbake med renter så det holder i dag, sier Hetland til Nettavisen.

- Så ingen tegn før løpet



Landslagstreneren så ingen tegn før løpet om at Tønseth ikke var i slag.

- Han var veldig offensiv i dag tidlig. Det var ingenting som tydet på at han var syk eller sånne ting, forteller Hetland.

Nå skal han snakke med Tønseth før de bestemmer seg for om langrennsstjernen skal gå morgendagens avslutningsetappe eller ikke.

- Nå skal han få varmen i seg og litt mat, så skal vi ta den avgjørelsen, sier Hetland.