Tønseth har fortsatt problemer med hjernerystelsen

Didrik Tønseth (26) kan fortsatt ikke trene for fullt etter at han pådro seg hjernerystelse etter fall på rulleski.

Det var under landslagets treningssamling i Livigno at trønderen falt og slo hodet i asfalten under en treningsøkt på rulleski tidligere denne måneden.

Det var først ventet at Tønseth ville være tilbake i trening innen et par dager, men snart én måned senere kan det norske OL-håpet fortsatt ikke trene som normalt.

- Det har vært noen tunge dager, sier Tønseth til Nettavisen.

Den norske langrennsstjernen som blir kalt for «asketen» av lagkameratene på grunn av sin seriøse livsstil er åpenbart lei av situasjonen når Nettavisen snakker med ham.

SKADET: Didrik Tønseth pådro seg en hjernerystelse under forrige landslagssamling i Italia.

Frustrert



Tønseth drømmer om OL-gull til vinteren, men kan foreløpig ikke gjennomføre treningen som han vet kreves for å oppnå en slik drøm.

- Jeg får hodepine når jeg får høy puls eller gjør brå bevegelser, forklarer Tønseth.

Det innebærer at den lille treningen han får lagt ned er noen turer i myra på cirka en time.

- Det er så lite man får gjort av alternativ trening. Man må bare holde seg rolig og gå tur. Men det er ingen som har vunnet OL-gull ved å gå tur, sier Tønseth.

- Man vet sånn cirka hva slags treningsjobb som må legges ned, men her ser man jo at man er milevis unna. Det er frustrerende, erkjenner trønderen.

Frustrasjonen til tross, han er tydelig på at han ikke kan gjøre annet enn å lytte til legene.

- Det er en skade det er vanskelig å kontrollere. Jeg har ikke erfaring med noe lignende fra tidligere. Derfor har jeg ikke noen «tjuvtriks» jeg kan bruke. Det virker som jeg bare må ta tiden til bruk, forklarer Tønseth.

Går fremover

Han er også glad for å registrere at ting går fremover.

- Jeg håper jeg er på riktig vei. Jeg får prøve å unngå tilbakefall, men fagfolket sier at det går i riktig retning. Det er bra, sier 26-åringen.

Det gjør at han er mer optimist med tanke på treningen fremover enn hva han var da han snakket med NRK for en uke siden.

- Nå har jeg kommet til det stadiet hvor det utvikler seg dag for dag. Jeg skal være over det verste og jeg håper å være tilbake i full trening i løpet av 7-10 dager, forklarer Tønseth.

VERDENSMESTER: Didrik Tønseth ble verdensmester i stafett forrige sesong.

Han mener det blir veldig viktig for ham å rekke landslagssamlingen i Val Senales i midten av oktober.

- Det er mye trening man går glipp av. Jeg får aldri mulighet til å ta det igjen. Jeg må bare stole på at grunnlaget er godt nok, men jeg tror nok jeg må belage meg på at det blir en litt annen oppkjøring enn det som var planen. Når jeg kan trene for fullt igjen så må jeg være vanvittig skjerpet, men det blir man ofte etter sånne perioder. Jeg må bare gjøre absolutt alt rett og litt til, forteller Tønseth.

OL-håp

Førsteplassen på 15-kilometeren i Davos desember 2014 er foreløpig den eneste individuelle verdenscupseieren til Tønseth så langt i karrieren.

26-åringen kan imidlertid vise til to VM-gull på stafett. Han ble også senest i forrige vinter nummer fem på 15-kilometeren under VM i Lahti, men trønderen har ikke uventet større ambisjoner.

Den kommende sesongen er det OL i Pyeongchang i Sør-Korea som er vinterens store høydepunkt. Der håper selvfølgelig Tønseth å være blant nordmennene som reiser hjem med medalje rundt halsen.

