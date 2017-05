Tomas Northug legger opp

ANNONSE

Nettstedet sweski.com erfarte i forrige uke at Northug hadde bestemt seg for karrierestopp. Lørdag bekreftet han at så er tilfelle.

27-åringen er lillebror av Petter Northug, men har ikke klart å følge i brorens skispor.

Mellomste bror Northug ble riktignok juniorverdensmester i sprint i 2010. Han hadde sin beste sesong i 2014-15, hvor han tok sin eneste verdenscupseier i en klassisk sprint i Otepää. Han var også i finalen i VM i Falun på sprinten som storebror vant. 27-åringen har dessuten slitt mye med skader gjennom karrieren.

Prosess

Han offentliggjorde beslutningen under et pressemøte i Oslo.

- Brukte du lang tid på avgjørelsen?

- Ja det har vært en prosess siden jeg ikke engang ble funnet god nok til å være reserve i Drammen i vinter. Jeg har kommet til det valget at jeg gir meg. Det har gått noen måneder med veldig mange tanker gjennom hodet. Jeg fant ut at det er ikke sunt å gå for lenge å gruble, og jeg er fornøyd med avgjørelsen jeg har tatt, sier Tomas Northug til NTB.

Savn

Storebror Petter er derimot litt overrasket over at broren gir seg i en alder av bare 27 år.

- Det var litt overraskende for min del også. Det er ikke noen gunstig situasjon foran en OL-sesong å miste treningskompisen sin. Han satte nivået på mange av treningsperiodene i fjor. Det er helt klart at jeg mister en viktig brikke i treningsarbeidet mitt, sier Petter Northug til NTB.

Lørdag ettermiddag hadde begge to løpt tre etapper for tre forskjellige lag i Holmenkollstafetten.

