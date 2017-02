Tomas Northug truer med å legge opp

ANNONSE

LYGNA (Nettavisen): Det var en svært oppgitt Tomas Northug som gikk fra målområdet på skistadion i Lygna etter at han hadde falt like før oppløpet i semifinalen i fredagens NM-sprint.

Sprintspesialisten ble vraket fra landslaget i fjor og har satset på egenhånd denne sesongen.

Trolig var toget allerede gått med tanke på å komme med i den norske VM-troppen. Likevel var han ivrig etter å vise seg frem for langrennsnorge i NM, men akkurat som i semifinalen på Beitostølen tidligere i vinter, gikk det galt.

FALL: Tomas Northug faller i semifinalen.

Vurderer å legge opp



Nå forteller han at han tenker på å legge opp.

- Nå vurderer jeg å finne på noe annet, sier en svært skuffet Northug.

Han forteller at han er ekstra skuffet fordi han føler seg i svært bra slag.

- Jeg føler meg helt rå. Hvis ikke hadde jeg ikke vært så forbannet, forklarer Northug.

PAPPA: John Northug følte med sønnen Tomas etter fredagens sprint i NM.

- I bedre form enn Petter

Pappa John Northug ble også vitne til at sønnen igjen var uheldig i et viktig sprintløp.

- Det er sånn det er. Det er så små marginer. Det er en sesong med stang ut. Det er ikke noe som vil seg i år. Det er det året. Det er bare sånn det er, sier pappa John til Nettavisen.

Han tror sønnen, som han mener er i bedre form enn storebror Petter, kunne ha tuktet de aller beste om han hadde holdt seg på beina.

- Vi har sett han på trening og han er kanskje i sitt livs form. Han så muligheten i dag. Han gikk bak Ustjugov i kvarten og sa at han i hvert fall hadde to gir til, forteller faren.

John Northug tror imidlertid at sønnen kommer til å fortsette satsingen videre.

- Det tipper litt over, men det er fordi de jobber så hardt, forklarer pappa Northug.

6. PLASS: Petter Northug tok seg til finalen i sprint under NM på Lygna.

Petter Northug til finalen



En som derimot tok seg til finalen, var storebror Petter.

Han ble riktignok sist i finaleheatet, men virket likevel å være godt fornøyd med en god gjennomkjøring.

Storebror Northug tror Tomas kunne ha gitt konkurrentene hardere kamp enn det han selv gjorde i finalen.

- Han kan takke seg selv litt for at han gikk på trynet, men han burde ha hatt plassen min i finalen. Hadde hadde gitt dem kamp. Han er så mye bedre enn meg i padling over lang tid som det blir her, forklarer Northug.

Petter har forståelse for at lillebroren er frustrert, men håper han fortsetter å satse frem mot OL neste år.

- Det er opp til Tomas. Han kjenner selv om han er motivert nok til å gjøre jobben, men sånn som vi ser Tomas på sitt beste, er han en av verdens beste sprintere. Nå er det sånn med kvotene som er nå at han akkurat havner utenfor. Da er det vanskelig å motivere seg, forklarer Petter.

- Jeg tror det som kan redde han er at det er klassisk sprint i OL. Vi så i dag at det er mye diagonalgang i løypene der som passer han veldig bra, sier Northug.

Fredagens NM-sprint ble vunnet av Johannes Høsflot Klæbo. Han vant foran russiske Sergej Ustjugov og Eirik Brandsdal.