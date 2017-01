Trener Kveen ikke bekymret for formen til Northug

ANNONSE

Etter ti dager i høyden i Sveits, landet Northug med et smell da han i norgescupen endte på 26.-plass, ett minutt og 22 sekunder bak vinneren Mathias Rundgreen.

- Det var litt som ventet, egentlig. Erfaringen for Petter viser at han er litt "halvdau" på dag én etter høyden, så da får vi bare stole på Petters signal og at ting ser greit ut. At han gikk helt kontrollert i dag var planlagt fra hans side, sa Northugs trener Stig Rune Kveen til NTB fra Sjusjøen og la til at Northug og hans team returnerte fra Sveits fredag kveld.

Taus hovedperson

Northug selv ville ikke si et ord etter målgang og forsvant fort fra Sjusjøen uten at noen medier fikk en kommentar fra langrennsstjernen.

Kveen bedyrer at han ikke er bekymret for 31-åringens form, 33 dager før VM braker løs i Lahti. Northug er kun sikret sprint- og 50-kilometerplass i Finland ettersom han er regjerende mester på distansene.

- Erfaringen for Petter viser som sagt at kroppen er litt "halvdau" første dagen etter et høydeopphold, sa han og avkreftet at han er bekymret for sin elevs VM-form.

- Nei, det er jeg ikke. Han mente han kunne gå et terskelløp i dag, fortalte han.

Northug passerte som nummer 12 etter fem kilometer, men tapte tid fram til passering ti kilometer. Til slutt endte han nesten halvannet minutt bak vinnertiden til Rundgreen.

Kampen mot klokka

Da Northug stilte til start på Sjusjøen, hadde han ikke gått et konkurranserenn siden starten av desember. Da sto han av minitouren i Lillehammer.

31-åringen har slitt med formen denne sesongen og nå er det snart kun en måned til sesongens høydepunkt med VM i Lahti. Nå har han verdenscuprennene i Falun neste helg samt NM til å overbevise skiforbundet om at han er verdig flere oppgaver enn de to VM-distansene han allerede er sikret å gå. VM-uttaket blir klart 4. februar.

Kveen er klar på at Northug ikke er fornøyd med kun å gå sprinten og femmila.

- Han har lyst til å gå flere renn. Så det er skirennene framover nå hvor han må gå seg inn på de andre distansene, sa Kveen og siktet til verdenscupen i Falun samt NM.

- Tror du han er i gullrute til Lahti-VM?

- Ja, jeg har trua på det. Vi kan ikke grave oss ned nå, avsluttet Kveen.

