Trener-Thoresen skjerper kravene

Høyere kvalitet, større fart og mer initiativ er på landslagstrener Petter Thoresens ønskeliste foran ishockeylandslagets dobbeltkamp mot Tsjekkia.

Etter 5-1 og 5-2 over Tyskland for noen dager siden er det norske landslaget samlet i Chornutov i Tsjekkia, der det venter kamper onsdag og torsdag.

Landslagstrener Thoresen er klar på hva han ønsker seg av det norske laget. Denne gangen må han klare seg uten sterke menn som Mathis Olimb og Patrick Thoresen, som begge var med mot Tyskland.

- Vi må få inn enda høyere kvalitet i spillet vårt, større fart og bedre pasningskvalitet. Vi må ligge riktig i banen og orientere oss. Vi må kort og godt tørre å spille hockey og ta initiativ, sier Thoresen til NTB.

Normalt skal Tsjekkia være et stykke opp i kvalitet sammenlignet med Tyskland.

- De kommer nok til å stille med unge gutter som ikke nødvendigvis er med i VM, men som er veldig ivrige på å vise seg fram for laget sitt. Jeg vil tro at de er et par hakk opp fra Tyskland, og derfor må vi være nøyaktige i alt vi foretar oss, sier Thoresen.

Landslagstreneren likte godt det han så av laget sitt mot Tyskland.

- Jeg er veldig fornøyd med det vi gjorde der. Vi spilte to gode kamper. Vi kommer sikkert til å merke at vi mangler noen fra Tyskland-kampene, men det betyr bare at andre får sjansen til å vise seg fram

Samling

Allerede tirsdag etter påske samles laget på nytt. Da venter det to kamper mot Danmark, i Vojens 20. april og i Rungsted to dager senere.

- Da får vi også med aktuelle spillere som har vært opptatt med NM-finalene. Det er fortsatt noen spillere som skal inn, men det er heller ikke lenge til spillerne fra klubber som Frölunda og Tappara er med. De er også opptatt med sluttspill, sier Thoresen.

Mats Rosseli Olsen, Johannes Johannesen og Mattias Nørstebø er nordmennene i Frölunda. Martin Røymark og Alexander Bonsaksen er begge i finske Tappara.

Før VM-sluttspillet i Paris skal Norge også igjennom to treningskamper mot Slovakia.

Norges første kamp i gruppespillet i VM spilles mot vertsnasjonen Frankrike 6. april.

VMs gruppe A spiller sine kamper i Köln i Tyskland.

