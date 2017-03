Tror startnummeret kan gi Stjernen kjempefordel i Vikersund

ANNONSE

GRANÅSEN (Nettavisen): Det er plasseringen i verdenscupen i skiflyging som bestemmer startrekkefølgen i de kommende rennene i Vikersund.

Stjernen endte som nummer 15 sammenlagt etter skiflygingsrennene i Oberstdorf, noe som betyr at han i Vikersund starter 15 hoppere før Raw Air-leder Stefan Kraft. Østerrikeren har også vært best i skiflyging frem til nå denne sesongen, men hoppekspert Jacobsen tror Stjernen kan ødelegge for Kraft i Vikersund.

Jacobsen tror nemlig at Stjernen som har personlig rekord på 249 meter, kan komme til å hoppe såpass langt at juryen vil gå ned på farten før Kraft hopper.

Det vil i så fall gi nordmannen en stor fordel.

- Begge de er fantastiske skiflygere, men det som kan skje er at farten går nedover jo bedre hopperne blir i Vikersund hvis vi får jevne forhold. Hvis Andreas Stjernen hopper bra, kan farten bli så lav at de som kommer etter hopper 50 meter kortere, sier Jacobsen til Nettavisen.

- Det er sånn i Vikersund at hvis du ikke kommer 30 centimeter høyt nok over kulen i bakken, så lander du faktisk på 200 meter i stedet for 250. Da kan man plutselig lede med 25 poeng på ett hopp. Startnummeret kan blir veldig avgjørende, forklarer hoppeksperten.

EKSPERT: Anders Jacobsen er hoppekspert i NRK. Her sammen med kollega Johan Remen Evensen.

Kjemper om sammenlagtseieren



Stjernen henger med i kampen om sammenlagtseieren i Raw Air etter at han ble nummer to i torsdagens renn i Granåsen bak vinner StefanKraft.

Nordmannen ligger på 4. plass i sammendraget, 36,3 poeng bak østerrikeren.

Turneringen vil nå bli avgjort i Vikersund der det skal hoppes fra fredag til søndag. I skiflyging skiller det til vanlig langt mer mellom konkurrentene enn i vanlige storbakkerenn. Det åpner for at Stjernen kan ta mye innpå Kraft i løpet av bare ett hopp.

Stjernen har tenkt tanken



Stjernen innrømmer at han også selv har tenkt på Jacobsens teori.

- Jeg tenkte på det etter Oberstdorf at jeg ikke var fornøyd med hoppingen, men at jeg i hvert fall har et tidlig startnummer i Vikersund. Det kan være positivt, sier Stjernen til Nettavisen.

Han er riktignok tydelig på at det også kan slå feil vei.

- Vi vet det vel ikke før vi er der. Det kan være at jeg får for lite fart også, og at de bestemmer seg for å gå opp på farten etter at jeg har hoppet, forteller Stjernen.

Likevel skal de sies at juryen helle har til vane å gå ned fremfor å sette opp farten under renn.

MANNEN Å SLÅ: Stefan Kraft tok tilbake ledelsen i Raw Air i Granåsen torsdag.

Kraft har imidlertid også vist seg frem som en glimrende skiflyger denne vinteren, så Stjernen må virkelig vise seg fra sin beste side skal han ha en mulighet.

Østerrikeren virker nærmest uslåelig og gleder seg til Vikersund.

- Det er nå det er best å hoppe skiflyging. Å skulle motivere seg til å hoppe i en K-90-bakke hadde vært mye tyngre. Når man tenker på skiflyging, så er alt bra og vi ser virkelig frem til det. Vi elsker skiflyging, sier Kraft til Nettavisen.

Allerede fredag er det klart for renn i monsterbakken. Vikersund tar nemlig over det avlyste rennet på Lillehammer tidligere i uken.

