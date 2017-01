Tung norsk start på Seefeld-helgen, Rydzek vant

ANNONSE

Eric Frenzel hadde vunnet de 11 siste rennene i Seefeld, deriblant ni Seefeld-trippeletapper på rad, og lå an til å pynte på det da han tok tredjeplass i bakken. Lagkamerat Frenzel tok ham imidlertid igjen, og etter en frenetisk spurt fikk han skotuppen noen centimeter foran i mål.

Italienske Samuel Costa gikk inn til sin første pallplass med 3.-plass bak de to tyskerne, mens Jan Schmid var det norske lyspunktet på en ellers tung dag. Han gikk seg opp fem plasser til 10.-plass.

Mikko Kokslien, Magnus Krog og Espen Andersen kom sammen i mål etter 5-kilometeren til 20.-, 21.- og 22.-plass, mens Håvard Klemetsen ble nummer 38 i det første av helgens tre renn.

Kokslien hadde beste langrennstid, mens Schmid overrasket positivt med fjerde beste tid i sporet.

Skulderen igjen

For Jarl Magnus Riiber var kombinerthelgen i Seefeld over før den startet. Han fikk på ny skulderen ut av ledd under forberedelsene og måtte trekke seg fra åpningsrennet.

Riiber er den beste hopperen blant kombinerteliten, og han var klart best i den provisoriske konkurranseomgangen torsdag. Da det var hans tur i hopprennet fredag, uteble han derimot fra start.

Tidligere fredag ble det klart at både Magnus Moan og Jørgen Graabak står over helgen. Graabak har reist hjem på grunn av mageproblemer, mens Moan har fått en forkjølelse og hviler for ikke å ta noen sjanse i oppkjøringen til VM.

Gjev turnering

Det kjempes om mange verdenscuppoeng og store pengepremier i den såkalte Seefeld-trippelen, som er kombinertsportens svar på hoppuke og langrennstour.

Lørdag er det nytt hopprenn i HS109-bakken og 10 kilometer langrenn, mens det søndag er to omganger i samme bakke og 15 kilometer langrenn.

