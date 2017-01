TV 2-Lersveen trukket inn i Johaug-saken

ANNONSE

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Onsdag startet de muntlige forhandlingene i Therese Johaug-saken. Skistjernen testet positivt på det forbudte stoffet clostebol i fjor høst og nå er saken oppe til høring.

I forkant av forhandlingene ble det kjent at TV 2-reporter Ernst A. Lersveen hadde vært inne til samtaler med Antidoping Norge, etter at et tips bidro med informasjon som kunne være ny i saken mot Johaug.

Tipset ble omtalt av Antidoping Norges Birgit Haukland under høringen, men hun kunne bekrefte at tipset senere ble sjekket ut av saken fordi det viste seg å være umulig å fastslå omstendighetene rundt informasjonen.

Tipset gikk på at det var kjøpt to tuber Trofodermin på et apotek i Seiser Alm, da damelandslaget var på samling der, før de dro videre til Livigno.

Landslaget befant seg i Seiser Alm fra 24. august til 7. september, før turen gikk videre til Livigno.

Ifølge tipseren skulle det finnes kvitteringer for et kjøp gjort av en fysioterapeut knyttet til landslaget, ifølge Haukland.

TV 2 hadde kvitteringer



Det var TV 2 ved reporter Ernst A. Lersveen hadde disse kvitteringene. Antidoping Norge bekrefter samtaler med Lersveen om kvitteringene.

Lersveen ønsket ikke å kommentere dette overfor Nettavisen onsdag.

- De er betalt for kontant og det fantes ikke videoovervåkning, sa Haukland, som dermed konkluderte med at det ikke fantes bevis for at noen hos landslaget hadde kjøpt disse kremene i den aktuelle perioden.

- Det finnes ingen opplysninger om at utøver eller annet støtteapparat skal ha kjøpt kremen trofodermin i Seiser Alm, sa hun.

Haukland sa videre at det aktuelle tipset kom fra interne kilder i Antidoping Norge, og at det var såpass interessant at det ble sjekket opp.

Siden kjøpet ble gjort kontant, og det ikke var videoovervåkning på apoteket i Seiser Alm, var det umulig å spore kjøpet til en konkret person.

Kremen Trofodermin kan kjøpes uten resept i Italia.

Hadde det vært slik at Johaug selv hadde kjøpt kremen, eller fått den av noen andre enn legen, så kunne det medført en innstilling på langt strengere straff, enn den som nå er lagt fram på 14 måneder.

Legens bankkort



Under sitt vitnemål kunne Haukland videre informere om at Antidoping Norge med stor grad av sikkerhet kan fastslå at kremen Johaug brukte under oppholdet i Livigno, var kjøpt av lege Fredrik S. Bendiksen.

HØRING: Therese Johaug og advokat Christian B. Hjort.

Dette samsvarer med tidligere forklaringer av legen og Johaug.

Haukland fortalte at Antidoping hadde reist til Italia og det aktuelle apoteket for å innhente informasjon om kremene som ble kjøpt av Bendiksen. Der ble det hentet ut kvitteringer av kjøpene.

Dokumentasjon Antidoping Norge la fram bekreftet at kjøpene i Livigno ble kjøpt med et betalingskort som tilhørte lege Fredrik S. Bendiksen.

Kjøpet ble gjennomført 09.55 om morgenen, 3. september. Det samsvarer også med den forklaringen som tidligere er gitt av legen og Johaug.

Ifølge Haukland kunne imidlertid ikke de to som var på jobb denne dagen, innehaveren av apoteket i Livigno, samt en ansatt, huske at verken lege Bendiksen, eller Johaug var innom og kjøpte kremen den dagen.

Innehaveren av apoteket snakket ikke engelsk, opplyste Haukland.

Antidoping Norge sjekket kameraovervåkingen på apoteket, men opptakene var kun tilgjengelig i 24 timer, og dermed ikke lenger mulig å få sett på det tidspunktet da Antidoping Norge var i Italia.

