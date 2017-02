ANNONSE

– Jeg er jo i dag ikke kvalifisert til noen ting i mesterskapet. Og kanskje er det andre som har mer utbytte enn meg av å være med som reserve til Lahti, sier 30-åringen til TV 2.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen har vært plaget med flere sykdoms-episoder denne sesongen, men gått renn selv om hun ikke har følt seg i toppform. Det har fått konsekvenser mener Jacobsen. Nå mener den tidligere VM-vinneren at hennes prestasjoner i Otepää blir avgjørende VM.

– Enten går det så bra der (Otepää) at jeg får gå i VM og da er kanskje det som har skjedd til nå i vinter fort glemt. Eller, kanskje lykkes jeg ikke i Otepää og da er det kanskje bedre at jeg er hjemme og passer bikkjene, mens mamma og pappa er i Finland. Og en annen løper tar min plass. Skulle det gå dårlig og jeg ikke stiller i VM så er dette min dårligste sesong på toppnivå. Da er det fiasko, svarer hun TV 2.

Oslojenta forteller TV 2 at det ikke er henne som hadde hatt mest godt av å bli med til Lahti som reserve.

– Jeg ser selvsagt at jeg har et ansvar for laget med å være reserve i Lahti, men samtidig så er det kanskje ikke jeg som har størst utbytte av å være med i en tropp for å lære, mener skiprofilen.

Jacobsen hadde et godt mesterskap i Falun for to år siden, da hun tok sølv på 15 kilometer skibytte og gikk en av etappene på Norges gull-lag i stafetten. Jacobsens store gjennombrudd var da hun vant VM i sprint, i 2007 i Sapporo.

