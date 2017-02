Ustjugov: - Jeg prøvde å trøste Iversen

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Rett etter målgang gikk «bjørnen fra Sibir» bort til den norske ulykkesfuglen og klappet ham på skuldra. Det kunne se ut som han sa noe til sin norske konkurrent.

- Jeg snakker ikke så godt engelsk, men jeg gikk bort og ga uttrykk for at jeg vet hvordan det føles å miste et gull. Jeg prøvde å trøste ham, sier Ustjugov via tolk til Nettavisen.

Norge lå lenge an til å vinne, men et fall fra Iversen i siste sving før oppløpet førte til at Russland kunne seile inn til gull foran Italia og Finland.

Norge måtte ta til takke med den sure fjerdeplassen.

På pressekonferansen etter den russiske suksessen informerer Nettavisen Ustjugov om at Emil Iversen ønsker å reise hjem etter den tunge lagsprintopplevelsen.

Selv om de ikke snakker samme språk, er det kjent at Iversen og russeren har et godt forhold. De prater blant annet ofte sammen via oversettelsesfunksjon på Facebook.

- Har du en beskjed du vil gi Iversen nå?

- Jeg er lei meg for å høre dette, men det har skjedd meg tidligere også. Jeg vet hvordan Emil har det akkurat nå. Min beskjed er at han ikke må være så lei seg, sier Ustjugov til Nettavisen.

Skiforbundet med pressemelding



I en pressemelding søndag ettermiddag presiserer Norges Skiforbund i en pressemelding at Iversen ikke får dra hjem, selv om han selv ønsker det.

«Til orientering så reiser Emil Iversen tidligst hjem fredag 3. mars», heter det i meldingen fra medieansvarlig Gro Eide.

Landslagstrener Tor Arne Hetland har forståelse for at Iversen er skuffet.

- Han vil finne et stort svart hull og synke ned i. Men han må bare få dette ut av hodet, det har skjedd før at noen har veltet i en stafett eller teamsprint. Det føles hardt for ham nå, og han føler at han har sviktet lagkompisen og hele laget, men han gjorde alt han kunne. Dessverre endte det slik, sier Hetland til Nettavisen.

- Han sier han reiser hjem, hva sier du til det?

- Han har ikke en billett hjem ennå, spøker Hetland.

- Får han ikke lov til å dra?

- Dette er selvsagt hans første reaksjon, «nå vil jeg ikke være her mer, jeg vil hjem», men den beste terapien er å få tenkt seg om, sier Hetland.

- Gråt som et barn

Iversen ble en svært omdiskutert mann også i finsk presse etter uhellet. Den finske treneren Reijo Jylhä var blant dem som gikk hardt ut mot nordmannen. Til statskanalen YLE gjore han et poeng i at Iversen brøt sammen i juryrommet.

- Iversen brukte lang tid. Han gråt voldsomt, som et lite barn som hadde blitt fratatt en kjærlighet på pinne, sa Jylhä.

KNUST: Emil Iversen hadde det tungt etter lagsprinten i VM.

- Stolt av ham uansett

Pappa Ole Morten Iversen hadde ikke sett sønnens fall da Nettavisen snakket med ham etter rennet.

Men han tror sønnen har det tøft akkurat nå.

- Det kommer han til å takle veldig bra, etter hvert. Men det er ikke sikkert han takler det så bra akkurat nå. Jeg snakka så vidt med ham før jeg gikk hit, og han er utrolig lei seg og knekt. Når han er høyt oppe, er han ekstremt høyt oppe. Og når han er skuffet og lei seg, er han veldig langt nede. I dag er en dårlig dag for ham. Men han har snudd det før, og vil sikkert gjøre det nå. Hvor lang tid det tar, det vet jeg ikke, sier han til Nettavisen.

- Hva sa du til ham da dere møttes?

- Det er ikke noe å si, jeg må bare vise ham at jeg føler med ham. Jeg må vise at jeg er stolt av ham uansett. Det er ikke noe vits å si at han får nye muligheter, nå må han bare komme seg gjennom det følelsesmessige kaoset her og ta den tiden han trenger, så må han snu det til noe positivt etter hvert.

MAMMAS TRØST: Emil Iversen fikk trøst og klem av mamma Unni Hovdal Iversen etter lagsprinten i ski-VM 2017 i Lahti.

- Skrek «nei, nei, nei»

Også supertalentet Johannes Høsflot Klæbo (20) var selvsagt langt nede etter å ha sett gullmedaljen ryke på klønete vis.

- Jeg er såklart skuffet, jeg føler vi gjør et monsterløp begge to i dag, sier Klæbo.

- Det svartnet da jeg så Emil falle, legger han til.

Gullvinner fra kvinnenes lagsprint Maiken Kaspersen Falla fulgte med på storskjermen da uhellet skjeddet. Og det ble et bittert øyeblikk på det som var i ferd med å bli en perfekt norsk dag.

- Da Emil falt skrek jeg «nei, nei, nei». De hadde gullet langt nede i lommen, men han stivnet litt, tror jeg. Han kjørte litt dårlig nedover der, og det er heller ingen fordel å ligge først når det snør. Én ting er å bli spurtet ifra, fordi den andre er bedre enn deg, sier Falla til Nettavisen.

Ustjugov: - Jeg er sliten

Russiske Ustjugov har fått en glimrende start på mesterskapet, og har vunnet to gullmedaljer og én sølvmedalje på tre renn. Den knallharde langrennsprofilen er VMs store konge så langt.

- Jeg er veldig fornøyd, men veldig sliten, sier Ustjugov til Nettavisen etter søndagens gull på lagsprinten.

Norge så altså ut til å gå mot gull da Iversen ledet i den siste svingen like før oppløpet, men finske Iivo Niskanen kom i høy hastighet bakfra og kjørte inn i Iversen som skiftet foran finnen. Les mer om fallet her.

VM varer frem til femmila søndag 05. mars. Nettavisen er i Finland og dekker mesterskapet til siste slutt.

