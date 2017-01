Ustjugov imponerer: Nå henger Sundbys Tour-drøm i en tynn tråd

ANNONSE

TOBLACH / OSLO (Nettavisen): I fredagens 10-kilometer fri teknikk med intervallstart vant russeren 0,4 sekunder foran franske Maurice Manificat.

Ustjugov har nå vunnet alle tourens etapper sålangt. Det har ingen noensinne klart tidligere.

- Må et mirakel til

Dermed øker han sammendraget ned til Sundby med 51,9 sekunder. Totalt er han ett minutt og 34 sekunder foran nordmannen når to etapper gjenstår.

- Det er knockout. Og det er nesten umulig å hente ham igjen nå, hvis det ikke skjer noe spesielt, konstaterte NRK-kommentator Jann Post etter målgang.

Martin Johnsrud Sundby hadde nemlig en svært tung dag på jobben og endte på en skuffende 14. plass.

- Det skal et mirakel til for at Sundby vinner touren denne gangen, sier Torgeir Bjørn.

- Milevis unna



Selv beskriver Sundby rennet som en stor skuffelse.

- Det er blytungt. Jeg er milevis unna toppform. Kroppen funker ikke i det hele tatt, sier han til NRK.

- Når merket du det?

- Jeg er bare generelt seig og har ikke noe å gå med. Det er surt i dag, men akkurat nå er jeg ikke bedre, sier han.

Om russerens forsprang på over halvannet minutt sier han følgende:

- Akkurat nå er den største bekymringen at kroppen ikke fungerer, sier Sundby.

Krüger imponerte



Simen Hegstad Krüger imponerte stort og tok sin første pallplass noensinne med sin tredjeplass.

- Fantastisk godt gjort, roste NRK-kommentator Jann Post etter målgang.

- Jeg hadde ikke trodd dette på forhånd, sier Hegstad Krüger selv.

Av de øvrige norske endte Didrik Tønseth på en sjetteplass, Niklas Dyrhaug endte på 21. plass og Sjur Røthe på en delt 27. plass.

Tour de Ski for menn fortsetter med sjette etappe lørdag med 15-kilometer klassisk fellesstart. Dramatikken starter 15.25. Touren avsluttes med den berømte ferden opp monsterbakken søndag.