Ustjugov med fjerde strake Tour-seier

OBERSTDORF / OSLO (Nettavisen): Det var Sergej Ustjugov som stakk av med seieren i onsdagens 15-kilometer jaktstart fri teknikk i Tour de Ski.

I tourens fjerde etappe ble det igjen russisk jubel, og Ustjugov har dermed vunnet alle tourens etapper sålangt.

Det har ingen noensinne klart tidligere.

- Kanskje den mest imponerende etappen av ham så langt, roste NRK-kommentator Torgeir Bjørn etter målgang.

Liker ikke Oberstdorf



I mål var Sundby 37,2 sekunder bak russeren, noe som gjør at han er 42,2 sekunder bak totalt i sammendraget.

Den norske skiprofilen oppsummerer slik:

- Jeg synes det gikk bra i begynnelsen og hadde bra driv, men så ville ikke beina noe mer. Da ble det en tung dag. Men han (Sergej Ustjugov) er, jeg vil ikke si imponerende kald i hodet, men han går knalltøft og drar ifra. Han er beintøff, sier Sundby om russeren.

- Det var her du skulle hente inn litt forsprang, hvordan ser du på det nå?

- Ja, det er helt sant, det var her jeg skulle hente inn litt. Det klarte jeg ikke, jeg og Oberstdorf er ikke bestevenner. Vi får be om at det ikke blir VM her i fremtiden, sier Sundby.

- Det er her i 2021, skyter NRK inn.

- Sant, da må jeg legge opp før det, spøker Sundby.

Alex Harvey knep tredjeplassen. Didrik Tønseth tok en 7. plass, mens Simen Hegstad Krüger ble nummer åtte. Emil Iversen gikk på en kjempesprekk og kom i mål som nummer 31, 6 minutter bak.

Tok innpå i starten



Det var Ustjugov som gikk ut først onsdag, 30 sekunder før Martin Johnsrud Sundby, men nordmannen tok raskt inn ti sekunder. Derfra og ut var det lite å hente for Sundby, som slet med å kneppe innpå russeren.

Mot slutten viste russeren styrke og økte avstanden ned til Sundby. Han tok dermed en overlegen seier og gjør at Tour de Ski-triumf blir enda vanskeligere for den norske fjorårsmesteren.

Onsdagens seier gjør at Ustjugov kan notere 5 bonussekunder og øker dermed ledelsen på touren totalt.

Johnsrud Sundby gikk feil på tirsdagens etappe, en feil som kostet ham mange sekunder og kan vise seg å bli skjebnesvanger for touren totalt.

- Det er ikke så mye å snakke om. Jeg var tjukk i pæra! sa han til NRK i etterkant.

Nå blir det en liten pause på løperne. Tour de Ski for menn fortsetter fredag med 10 kilometer fri teknikk i italienske Toblach. Det starter fredag 10.40. Touren består av totalt syv renn.