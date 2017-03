Vant hockeythriller: Rosseli Olsen sår tvil om matchvinnerens forklaring

ANNONSE

SKELLEFTEÅ - FRÖLUNDA 1-2 e.f.

Landslagspillerne Mats Rosseli Olsen og Mattias Nørstebø holder fortsatt hodet over vannet i det svenske ishockeysluttspillet. Den norske duoens klubb Frölunda utlignet til 3-3 i kamper mot Skellefteå.

Etter en dramatisk borteseier i Skellefteå mandag kveld, må de to storklubbene nå spille en siste og avgjørende kamp i Scandinavium i Göteborg. Det oppgjøret spilles onsdag.

- Dette var deilig, men vi er jo ikke videre ennå. Sånn er det i hockey. Én seier betyr ikke at man har gjort jobben ferdig. Den forrige seieren vi vant var like viktig, og det samme var den før der igjen, sier Rosseli Olsen til Nettavisen.

Han var på isen ved et av målene til Frölunda, men noterte seg ikke for målpoeng i dramaet.

- Jævlig smart



Tilfeldighetene avgjorde da Frölundas Nicklas Lasu sendte i vei noe som lignet et mislykket pasningsforsøk framover mot Skellefteås mål.

Pucken skiftet retning på en kølle som var blitt liggende på isen fra tidligere, og fortsatte deretter inn i mål. Vertenes keeper, Joni Ortio, ble bare en hjelpeløs tilskuer til at pucken lurte seg forbi ham og over målstreken.

Rosseli Olsen kjøper ikke helt lagkompisen Lasus påstand om at det var en iskald beregning.

- Ja, vi hadde litt marginene med oss. Det var en som hadde mista en kølle på isen, så gikk pucken via den og i mål. Det var jo jævlig smart, men jeg tror ikke helt på at han gjorde det med vilje.

Han legger til at det hele nok var en spøk fra matchvinneren.

Victor Olofsson ordnet Frölunda-ledelse i et overtallsspill i første periode, men Pär Lindholm utlignet fortjent for Skellefteå før lagene gikk til første pause. Deretter måtte publikum vente nesten 52 spilleminutter på et avgjørende mål.

To storlag



Frölunda er regjerende SM-vinner og vant mot nettoppp Skellefteå i finaleserien forrige sesong.

Göteborgsklubben har i tillegg gått helt til topps i Hockey-Europas gjeveste turnering, Champions Hockey League, de to siste sesongene.

Skellefteå har på sin side vunnet SM-gull i 2013 og 2014, i tilegg til å ha vært best i grunnspillet fire år på rad i perioden 2013-2016. Denne sesongen havnet SAIK nede på sjetteplass.

Mats Rosseli Olsen være med på at det ville være en skandale om seiersvante Frölunda ryker ut i kvartfinalen.

- Nei, jeg vil ikke si det. Alle lagene har vært veldig jevnte i SHL i år, og alle har slått alle. Det at vi møter Skellefteå i kvarten viser bare hvor lite som har skilt lagene.

Seriemesteren ute



Han tror på avansement i hjemme i Göteborg, men er også overbevist om at det blir like tøft å vinne den kampen.

- Vi vinner kampen i dag, men det er ikke så mye som skiller. De som jobber hardest vinner neste. Det blir kult å spille den sjuende kampen også, og jeg håper det blir litt liv i Scandinavium, sier Rosseli Olsen til Nettavisen.

I en annen kamp i SHLs kvartfinaleserier mandag tapte Växjö Lakers 1-2 på bortebane mot Malmö.

Dermed er Lakers, som vant denne sesongens grunnspill, overraskende ute av sluttspillet allerede. Malmö slo ut serievinneren med 4-2 i kamper.