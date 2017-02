ANNONSE

Den tyske yndlingen Laura Dahlmeier gikk inn til gull, hennes tredje i mesterskapet, på 15-kilometeren. Etter målgang ble imidlertid 23-åringen dårlig og måtte ha legetilsyn.

Etter noen minutter for seg selv ankom hun den offisielle pressekonferansen og kunne fortelle at hun hadde opplevd et blodtrykksfall. Det samme gjorde Emil Hegle Svendsen etter mennenes sprint sist lørdag.

– Nå har jeg det bra igjen. Det så kanskje verre ut enn det var. Kroppen min forteller meg stort sett når jeg trenger en pust i bakken, og da må jeg lytte, sa den tyske VM-dronningen.

Eckhoff: – Fryktelig

Ved siden av de tre gullmedaljene tok Dahlmeier sølv på sprinten i Hochfilzen.

Også de norske jentene var plaget av sommervarmen i Hochfilzen onsdag. Gradestokken viste kun en håndfull plussgrader, men i sola var det atskillig varmere.

– Det er fryktelig å gå i disse temperaturene. Jentene går rett ned for telling og må få i seg drikke. Men utlendingene takler det, så det er ingen unnskyldning, sa landslagstrener Stian Eckhoff til NTB.

Måtte kjøle seg ned

Lillesøster Tiril kunne skrive under på at varmen var krevende.

– Du blir som en kokt hummer der ute. Det er ikke optimalt, sa hun.

– Jeg er bare veldig varm, svimmel og sliten. Det føles nesten som om jeg har heteslag, sa Kaia Wøien Nicolaisen og la til:

– Jeg merket varmen allerede på innskyting. Jeg måtte inn i utøverbua og kjøle meg ned litt. Underveis i løpet ble det varmt allerede på førsterunden.

