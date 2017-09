Varsler pengefest i hoppjentenes trippel

Det jobbes intenst for å kunne friste hoppjentene med et sekssifret beløp i premiepenger under Lillehammer-trippelen før jul.

–Vi ønsker en solid premiering. En vinner må få en sammenlagtpremie som gjenspeiler verdien av turneringen, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.

Sammen med Bertil Pålsrud fikk han Det internasjonale skiforbundet (FIS) med på å lage en egen minihoppuke for hoppjentene.

– Snakker vi 100.000 i pengebonus?

– Det vil gjøre turneringen ekstremt attraktiv for utøverne, og det er jo akkurat det som er intensjonen bak denne nyvinningen, sier Bråthen.

– Men vi snakker sekssifret?

– Ut ifra hva jentene våre tjener i pengepremier i dag, høres det ut som et veldig bra beløp for en trippel, sier hoppsjef Bråthen til NTB.

Ber om rådgiver

Maren Lundby, Norges fremste ener på kvinnesiden, liker signalene fra hoppledelsen.

– Oi, det var mye penger. Jeg hadde egentlig ikke trodd vi skulle ha sammenlagtpremie, men det er veldig bra dersom det blir sannheten. Det vil gjøre det enda gjevere å vinne sammenlagt, og turneringen blir enda mer eksklusiv, sier Lundby.

Hun tok sine fire første seirer i verdenscupen sist sesong, og er det store norske håpet på hjemmebane under de tre konkurransene i Lillehammer i starten av desember.

– Så vidt jeg vet har det ikke vært så høye premiepenger i noe frøkenrenn tidligere, så jeg håper en økonomisk rådgiver også vil følge med i vinnerpotten. For ingen av oss jentene vet hvordan vi skal håndtere så mye penger, sier Lundby ironisk.

Bor i garasje

For henne har ikke hoppsporten vært en gullgruve økonomisk. Nå nærmer vi oss at Lundby og konkurrentene også blir verdsatt økonomisk. Lundby bor fortsatt i en garasje for å få endene til å møtes som toppidrettsutøver.

– Hvis jeg skulle klare å vinne, går nok pengene til sparekontoen, slik at jeg kanskje kommer meg ut av loftet på garasjen til våren, sier hoppjenta fra Toten.

Hoppsjef Bråthen håper alle som engasjerte seg da det stormet som verst rundt Maren Lundbys ønske om å delta i skiflyging, tar turen til hoppjentenes trippel før jul.

– Basert på alle som var engasjert da, og som melder seg på når det snakkes om kvinnekamp i vår gren, så bør det være på plass så mye penger som vi snakker om. Og da snakker jeg om kulturministere og alt som er så voldsomt engasjert når det passer. Jeg mener Norge burde bruke trippelen for å legge ytterligere trykk på oss som foregangsnasjon for kvinneidrett. Tropper de som er opptatt av likestillingsperspektivet hver gang vi diskuterer jentehopp opp, blir Lysgårdsbakken fullstappet. Da skaper vi noe unikt, sier Bråthen.

På guttesiden ble Raw Air innført i fjor. Der vanket 1 million kroner i bonus til de tre beste.

Hva skal barnet hete?

Lillehammer-trippelen har ikke fått noe offisielt navn.

– Vi har ikke bestemt endelig navn. Skal vi bruke et sponsornavn, et historisk og nostalgisk navn, eller bare gjøre det enkelt og kalle det for en trippel, sier Bråthen.

Lillehammer er eneste arrangør det første året.

– Jeg skal være forsiktig med å love noen arrangører plass i trippelen, men kanskje blir dette en komprimert norsk hoppuke etter hvert. Jeg har jo sett at når jentene hopper i bakker på mindre steder, så skapes det en enorm stemning, som på Notodden.

– Det er gjerne slik at folk bryr seg mye mer i mindre arenaer på mindre steder. Et verdenscuprenn for jenter verdsettes oftere langt høyere der enn det i gåsetegn mer blaserte arrangører som har hatt VM, OL og andre ting gjør. Det er lettere å få til noe stort på Notodden enn i Lillehammer i desember, og det er litt pussig, sier Bråthen.

