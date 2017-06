VG: NIF varslet ikke om konge-suite til 185.000 kroner

ANNONSE

Under vinter-OL i Sotsji i 2014 leide Norges Idrettsforbund en suite til 1787 dollar per døgn i 17 døgn, skriver VG. I fem av de 17 døgnene skal kongeparet ha bodd på suiten, men ifølge VG var suiten også bebodd av personer som stod på den norske gjeestelisten de øvrige dagene.

Det er ikke kjent hvem andre enn kongeparet som bodde i suiten.

VG har tidligere bedt om innsyn i prisene på hotellrommene Norges Idrettsforbund disponerte under OL. Da fikk avisen et inngående svar, men den nevnte suiten til kongeparet stod ikke på listen.

- Det tror jeg var en ren forglemmelse eller en misforståelse. På fakturaen står det 30 rom i én kolonne, 5 rom i en annen kolonne, samt én suite. Jeg tror det har vært en misforståelse fra den som har svart VG den gangen, sier kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine, til VG.

- Spanderte alkohol for 200.000

Også TV 2 omtaler omfattende pengebruk av Idrettsforbundet.

Under vinter-OL for ungdom på Lillehammer i 2016 skal støttespillere og gjester ha fått dekket barregninger til en verdi av 200.000 kroner av Norges Idrettsforbund, skriver TV 2.

- Fordi arrangementet ble større enn forventet, både når det gjelder publikum og gjester, ble budsjettet for representasjon som kjent fra før overskredet med 1,2 millioner kroner. Dette er også bakgrunnen for at du finner regninger på 200.000 kroner for alkohol, sier Røine til TV 2.

- Dette er et eksempel på at norsk idrett og idrettsforbundet må bli tydeligere på sin holdning til verdier generelt og bruk av alkohol spesielt i alle sammenhenger, og vi har endret rutinene for hvordan vi skal gjøre dette fremover, sier han videre til TV 2.