VG: TV 2-Ernst i møte med Antidoping Norge om Johaug-saken

VG skriver tirsdag at TV 2s sportsjournalist, Ernst A. Lersveen, hadde et møte med Antidoping Norges dopingjegere. Avisen hevder at møtet kom som et resultat av at Lersveen bidro med noe som kunne vise seg å være ny informasjon i Therese Johaug-saken.

Ifølge VG handlet det hele om at TV 2-journalisten skal ha fått tak i en kvittering som viser at noen kjøpte salven Trofodermin i Seiser Alm, i tiden før langrennslandslaget reiste videre til Livigno.

I den offisielle forklaringen heter det at lege Fredrik Bendiksen kjøpte tuben med Trofodermin under oppholdet i Livigno, og altså mens utøverne oppholdt seg i Seiser Alm. Dermed kunne Lersveens informasjon sendt Johaug-saken i en ny retning.

Ifølge VG hadde Antidoping Norge et møte med Lersveen for lære mer om disse opplysningene. Avisen skriver videre at disse opplysningne aldri ble knyttet til Johaug-saken, og at Antidoping Norges påtalenemnd derfor valgte å tro på Johaugs versjon av historien.

Lersveen selv ønsket ikke å bekrefter eller avkrefte informasjonen til VG. TV 2 avviser overfor VG at en av deres journalister har vært i avhør i denne saken. Johaugs advokat, Christian B. Hjorth ønsket heller ikke å kommentere saken overfor VG.