Vikersund presenterte VM-søknad til FIS

Vikersund håper å arrangere verdensmesterskapet i skiflyging i 2022.

Onsdag ble søknaden offisielt presentert til Det internasjonale skiforbundet (FIS) under forbundets høstmøte i Zürich.

Først på FIS-kongressen i Costa Navarino i Hellas 17. mai 2018 blir det klart hvem som skal arrangere mesterskapet.

Etter hva Nettavisen kjenner til skal Vikersund ha gode muligheter til komme vinnende ut av søkeprosessen - ti år etter at de sist arrangerte VM.

Leder i søkerkomiteen, Håvard Orsteen, mener Vikersund har utviklet seg mye siden VM i 2012.

- Å få arrangere VM i Vikersund er en fantastisk mulighet både for oss som arrangør og for regionen.

- De neste fem årene blir det utrolig gøy å forberede en folkefest av dimensjoner i Vikersund. Det ligger store forventinger til Vikersund som arrangør, både fra publikum, det internasjonale skiforbundet og utøverne. Dette gleder vi oss til å ta fatt på dersom søknaden blir godkjent i mai, sier Orsteen i en pressemelding.

PRESENTERTE VM-SØKNAD: Fra venstre: Bjørn Espen Hovde, Roger Ryber, Stig Hamstad, Erik Røste, Mona Lindseth, Ole Gunnar Fidjestøl, Håvard Orsteen og Tone Kjemperud Kristiansen.

Også skipresident Erik Røste var til stede under onsdagens høstmøte i Zürich. Han har latt seg imponere av det voldsomme engasjementet som finnes i Vikersund.

- Et VM i 2022 er med på, om mulig, å øke denne interessen. VM søknaden som ble presentert for inspeksjonsgruppen i FIS, viser en vilje til å fortsatt utvikle anlegget til å være et topp moderne helårsanlegg for alle nivåer for hoppsporten. Vi ser fram til å ønske skiflyverne velkommen til Vikersund i 2022, sier Røste.

Vikersund har tidligere arrangert VM i 1977, 1990, 2000 og 2012.

