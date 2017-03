Vinneren av Raw Air blir millionær

ANNONSE

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): En million kroner er satt av som bonus til de tre beste utøverne i Raw Air som arrangeres de neste ti dagene i Oslo, Lillehammer, Trondheim og Vikersund.

Det er svært viktig, skal vi tro sportssjef Clas Brede Bråthen.

- Hvis det ikke er viktig for utøverne, blir det ikke viktig for noen andre heller.

- Jeg tror skihoppere er like glad i penger som andre mennesker. Det å kunne gjøre seg selv til millionær på idretten sin i løpet av en ukes tid er det de færreste som har muligheten til i sånne typer idretter. Jeg tror det er en veldig stor motivasjon, sier Bråthen til Nettavisen.

I tillegg til seiersbonusen, vil hopperne som vanlig få cirka 85.000 for enkeltseiere i rennene.

Clas Brede Bråthen sammen med Daniel Andre Tande t.v og Johann Andre Forfang t.h. under ski-VM 2017 i Lahti.

- Skal bruke pengene på damer og champagne

De fleste av de norske hopperne legger ikke skjul på at de har merket seg den solide bonusen som kan vente dem om de har suksess på hjemmebane.

Blant dem er Tom Hilde.

- Det er selvfølgelig veldig motiverende. Også fordi at det viser at det vi holder på med er artig nok til at det går an å spytte inn så mye penger. Forhåpentligvis er dette den veien sporten vår går, at det blir litt turneringer med ekstra goder. Han som vinner denne turneringen her kommer til å være sliten på mandagen. Det å få en fin belønning for det tror jeg er veldig essensielt og viktig for at skal kunne ha den turneringen her i flere år, sier Hilde til Nettavisen.

Asker-hopperen har også planen klar for hva han eventuelt skal bruke premiepengene på.

- Da sier jeg som Rodney sa i «Big Brother» i 2001. Da skal jeg kjøpe drømmehuset. Nei da, jeg skal bruke det på damer, champagne og resten skal jeg sløse vekk, sier Hilde noe inspirert av Manchester United-legende George Best.

RAW AIR: Anders Fannemel (t.v.) og Tom Hilde liker tanken på å bli millionærer.

Lån og leilighet

Anders Fannemel er ikke like sikker på hva pengene eventuelt skal gå til, men er klar på at bonusen er viktig for hopperne.

- Det er kun premiepenger jeg lever for. Derfor er det viktig for meg å prestere. I tillegg er det snakk om ekstra mye nå, så det er kult, sier Fannemel til Nettavisen.

Det synes også Andreas Stjernen.

- Den bonusen skal jeg bruke på drømmehytta eller drømmebilen. Nei da, jeg kommer vel sikkert til å betale ned litt lån, humrer trønderen.

Lagkameratene Daniel-André Tande og Robert Johansson har en enda klarere plan for hva en slik pengepremie ville gått til – leilighet.

- Jeg håper å kunne gjøre det bra her sånn at jeg kan få meg en litt feit leilighet. Det hadde vært deilig, sier Tande til Nettavisen.

- Det er selvfølgelig en del av motivasjonen. Hopper man dårlig, har man ikke inntekt og da er det vanskelig å holde på med det her. Det blir på en måte en naturlig motivasjonsfaktor til å gjøre det bra. Man har egentlig ikke råd til å gjøre det dårlig, forklarer Tande.

KLAR: Daniel-André Tande føler seg i bra slag før Raw Air.

Robert Johansson tror også de utenlandske konkurrentene lar seg motivere.

- Det er klart at det er en stor gulrot for alle som deltar her. Det blir viktig å komme godt i gang fra starten av. Man må være offensiv og få en bra kvalik. Det er 16 tellende hopp og mye som skal klaffe. Det handler om den som klarer å takle reisedelen og restitusjonsdelen på best mulig måte, sier Johansson til Nettavisen.

Raw Air starter allerede i Holmenkollen fredag ettermiddag med kvalifisering. Til forskjell fra den tysk-østerrikske hoppuken teller imidlertid også kvalifiseringshoppene og hoppene i lagkonkurransen med i sammendraget.

Derfor er det knyttet ekstra stor spenning til fredagens kvalik og ikke minst til hvem som får muligheten til å representere Norge i lørdagens lagkonkurranse.

Nettavisen følger hele turneringen.

