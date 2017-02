Viruset vil ikke slippe taket i Jansrud

ANNONSE

Det jobbes for fullt i det norske laget for å få Jansrud i orden til lørdagens utforrenn i VM, der han er en av favorittene. Han innledet med sølv i super-G onsdag, tross sykdom, og målet er å få ham i stand til å kjempe om gullet i lørdagens renn.

- Kjetil var og er veldig sliten i dag, men status når det gjelder sykdommen er så å si uendret. Det letter litt med forkjølelsen, men han hoster mye, sier alpinlandslagets lege Marc Strauss til NTB.

- Hvordan blir han behandlet?

- Vi gjør det vi kan og prøver å få ham til å hvile så mye som mulig. Han må jo trene og være med på en del aktiviteter, men det er viktig at han får den hvile som er nødvendig. Så må han sove, hvile, spise og drikke. I tillegg får han litt medisiner. Det er nesedråper og noe for å løsne litt opp i det som trykker i hodet og ørene, forteller Strauss.

Tok det rolig

Allerede etter super-G-rennet onsdag sa Jansrud til NTB at han skulle kjøre gjennom en rolig treningsomgang. Det gjorde han. Derfor var han langt bak de aller raskeste i den amputerte treningen som ble avlyst etter 30 løpere.

- Han var sliten og synes det var tøft å kjøre treningsomgangen. Han føler ikke at han får pustet skikkelig og nok. Han sa han ikke følte seg helt pigg, forklarer Strauss.

- Det er vanskelig å si om han kan bli mye bedre i løpet av en dag eller to. Vi tolker det fortsatt som et virus. Det går bort når det går bort. Derfor kan vi bare symptombehandle og ikke kurere, legger legen til. Han sier også at Jansrud ikke har feber, og det er et positivt tegn.

Fare på ferde

Før super-G-rennet som altså endte med sølv, prøvde Jansrud å tone ned betydningen av sykdommen. Nå sier legen at det ikke er helt utenkelig at den kan få konsekvenser for lørdagens utforstart.

- Det er alltid en liten fare for at han må stå over utforrennet i og med at han har en liten sykdom. Det kan jo plutselig ble verre, så vi kan ikke gi noen garantier, forklarer legen.

- Jeg føler likevel at vi har rimelig bra kontroll på dette. Han får den hjelpen og relevante behandling vi kan gi ham, fortsetter Strauss til NTB.

- Vi har foreløpig valgt å holde Kjetil isolert fra de andre. Det er for å hindre at de andre også kan bli smittet. Vi vil ikke ta noen sjanser i så måte. Det er også litt trist for ham, for dette er en sosial gjeng, så det er ikke optimalt at han må være en del for seg selv, sier Strauss.

- Hva gjør Jansrud fredag?

- Fredag tar han en lett hviledag, men han skal også gjennom en liten og lett treningsøkt.

Også bergenseren Bjørnar Neteland sliter med et snev av sykdom. Det skal ikke være dramatisk, i alle fall ikke foreløpig.

- Når det gjelder Bjørnar Neteland er det bare snakk om en lett forkjølelse. Han er litt tett i nesa, men føler seg bedre allerede i dag. Vi håper ikke han får det samme som Jansrud.

