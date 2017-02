VM-utforen avlyst

ANNONSE

Det ble ingen utforrenn på Kjetil Jansrud og co. i alpin-VM lørdag. Det var for mye tåke på VM-løypa i St. Moritz. Det kan være positivt for en småsyk Jansrud.

Rennet skulle i utgangspunktet startet 12.00, men ble utsatt flere ganger som følge av tåke på toppen. Kl. 14.15 så arrangørene seg nødt til å avlyse utforrennet.

- Det var umulig å gjennomføre. Å få alle ned på like forhold var umulig, sier landslagstrener Christian Mitter til NTB.

Tåke over midtpartiet begrenset sikten til 20 meter visse steder, som ikke er veldig trygt når utøverne kan komme opp i 120 kilometer i timen.

- Det var umulig å kjøre. På det verste så man så vidt en port. Jeg er glad for at de avlyste, mener Mitter.

Jansrud får fri

De forventede 30.000 tilskuerne måtte dermed gå slukøret hjem uten å se noe action.

For en Kjetil Jansrud som har slitt med sykdom siden starten av mesterskap kan det en fridag komme godt med.

- Det er det samme for alle, men han er litt småsyk kanskje, men jeg tror ikke det har så mye å si, sier Mitter.

Kvinne-utfor søndag

Detaljer om når rennet kan bli gjennomført er ventet senere lørdag. Onsdag, hvor det for øyeblikket er planlagt en hviledag, er et alternativ.

- Jeg tror de kommer til å gjennomføre rennet så fort som mulig. Når det blir spiller ingen rolle for oss. Det viktigste er at det er fair. Nå skal det være jurymøte, også er det lagledermøte kl. 18 i kveld, opplyser landslagstreneren.

Alpin-VM fortsetter med kvinnenes utfor søndag. For herrene er superkombinasjonen neste VM-gren mandag.