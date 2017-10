Vonn må vente med å kjøre mot menn

Alpinstjernen Lindsey Vonn må vente iallfall ett år på å innfri ambisjonen om å konkurrere mot menn i et verdenscuprenn i utfor.

USAs skiforbund tok opp saken på hennes vegne under FIS-styremøtet i Zürich tirsdag, men behandling av saken ble utsatt til våren. Vonns ønske om et renn som er åpent både for kvinner og menn kan tidligst bli innfridd i 2018-19-sesongen.

Patrick Riml, som er alpinansvarlig i det amerikanske forbundet, er optimist på hennes vegne.

- Det er støtte for forslaget blant styremedlemmene, men det er også mange ting de vil klarlegge først, sa han.

Saken vil bli tatt opp igjen etter sesongen, under FIS-møtene i mai.

Vonn har 77 verdenscupseirer og jager Ingemar Stenmarks rekord på 86.

(©NTB)

Mest sett siste uken