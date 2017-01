Weng ber arrangøren endre løypen i Oberstdorf

ANNONSE

OBERSTDORF (Nettavisen): Det fortalte hun pressen etter at hun gikk inn til en tredjeplass på tirsdagens 10-kilometer med skibytte i Tour de Ski.



Nå ber hun arrangøren i Oberstdorf om å gjøre endringer hvis de skal arrangere skiathlon igjen.

- Da bør de ha en litt bredere løype på skøytedelen, sier Weng.

- Jeg synes det er en veldig fin klassisk del, men når man går over til skøyting, og det omtrent ikke er plass til mer enn én løper oppover, så blir det til å bli kaos når det er så mange med. Det er blir litt for smalt, forklarer Weng.

Den norske jenta er imidlertid forsiktig med å være for kritisk og passer også på å skryte av Oberstdorf som badet i sol under tirsdagens etappe.

- Det er en utrolig fin løype og jeg trives veldig godt her, men det blir litt for smalt, gjentar Weng.

VANT: Heidi Weng (i bakgrunne) måtte seg seg slått av Stina Nilsson fra Sverige.

Fornøyd med 3. plass



Det spørs likevel om Weng kunne ha gjort noe med svenske Stina Nilsson og Jessica Diggins fra USA som stakk av med første- og andreplassen på den tredje Tour de Ski-etappen.

Weng forteller at hun hadde planlagt å rykke fra konkurrentene da det skulle kjempes om bonussekunder underveis i løpet, men kjente at hun ikke hadde de nødvendige kreftene.

- Det var tøffere enn jeg trodde. Jeg kjente på skøytingen da jeg gikk foran at jeg egentlig hadde mer enn nok med å holde følge. Jeg er egentlig veldig fornøyd med at jeg klarte å gå såpass bra inn mot mål. Jeg synes det var et bra løp. Det gikk litt sakte i starten, men for min del var det bra. Jeg trives best med en rolig åpning, forklarer Weng.

Nilsson leder

Med førsteplass på tirsdagens 10-kilometer, er det svenske Stina Nilsson som nå leder Tour de Ski sammenlagt.

Det betyr at svensken går først ut på onsdagens jaktstart i Oberstdorf. Fire sekunder foran Weng og 12,4 sekunder foran Ingvild Flugstad Østberg.

Weng forteller til Nettavisen at hun ser for seg å samarbeide med lagvenninnen utover i løpet.

- Ja, jeg tipper at Ingvild kommer til å gå veldig fort. Jeg får håpe at jeg ikke blir tatt igjen i første bakke sånn som jeg ble av Therese (Johaug) på jaktstartet ett år her, sier Weng til Nettavisen.