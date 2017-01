Weng fikk Johaug-sjokk i Tour de Ski: - Sinnssykt

ANNONSE

OBERSTDORF (Nettavisen): Etter at tre etapper er unnagjort av årets Tour de Ski ligger Weng på 2. plass i sammendraget og er den store favoritten til å vinne hele touren.

Den norske jentas gode form taler for at hun skal henge med blant de beste frem til den avgjørende monsterbakken i Val di Fiemme kommende helg, og i selve backen forventer mange at Weng slår knockout på konkurrentene.

Men det vil ikke hovedpersonen være enig i.

- Alle sier at jeg er så sykt god den siste dagen, men jeg er egentlig ikke det, sier Weng.

VIL IKKE VÆRE FAVORITT: Heidi Weng vil ikke høre snakk om at hun er den store favoritten til å vinne Tour de Ski.

Fikk leksjon av Johaug

Ser man på tidene fra tidligere tourer, viser de imidlertid at Weng er absolutt blant de aller beste opp bakken

Selv mener hun at hun kun har gått et sterkt løp opp slalåmbakken i italienske Val di Fiemme.

Det var i 2015 da Weng gikk ut som nummer to, men ble tatt igjen av Therese Johaug. 25-åringen forteller at hun virkelig fikk erfare hvor fort det kan gås i bakken.

- Det var sinnssykt hvor fort hun gikk den dagen, sier Weng til Nettavisen.

Hun klarte riktignok å henge med Johaug nesten helt opp til toppen og tok til slutt tredjeplassen bak Bjørgen og nevnte Johaug.

MONSTERBAKKEN: Therese Johaug har tidligere hatt raskere tider enn flere herreløpere opp monsterbakken i Val di Fiemme.

Mener lagvenninnen bløffer

Men i år er hverken Johaug eller Bjørgen med i Tour de Ski, og alt ligger til rette for at Weng kan få sin første sammenlagtseier.

Weng gjentar til Nettavisen at hun ikke føler seg sikker på noen seier - selv om hun har historien på sin side.

- Jeg føler at mange er luringer. Ingvild sier at hun må være to minutter foran meg (før siste etappe), men det er bare tull. Hun har tatt steg i sommer. Jeg er ikke trygg i det hele tatt. Jeg kan fort gå på en smell i den bakken, sier Weng.

LURING? Heidi Weng kaller lagvenninne Ingvild Flugstad Østberg for en luring.

I kjempeform



Det er tydelig at hun ikke ønsker å få noe favorittstempel, men det er vanskelig å unngå med den formen hun har vist så langt denne vinteren.

- Jeg skjønner det ikke helt selv. Det er egentlig litt for bra, men det er utrolig gøy å være såpass bra med hele veien, sier Weng.

Tidligere har hun vært sterkest i slutten av sesongen, og med VM på kalenderen senere i år, håper hun at hun fortsatt skal ha et gir til å gå på.

Men inntil videre virker giret hun har inne i Tour de Ski å være bra nok.

Onsdag må Weng igjen finne seg i være blant favorittene når de skal gå jaktstart i Oberstdorf.

Den norske jenta starter 4 sekunder bak Stina Nilsson, mens Ingvild Flugstad Østberg starter 12,4 sekunder bak den svenske jenta.